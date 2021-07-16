В Москве с 19 июля отменят QR-коды для посещения ресторанов и кафе

В Москве с 19 июля отменят требование об обязательном наличии QR-кодов для посещения заведений общественного питания. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Собянин объяснил отмену требования тем, что оно уже выполнило свою задачу. За последний месяц, по словам мэра, в Москве первую дозу прививки от коронавирусной инфекции нового типа получили два миллиона человек — больше, чем за все время с начала вакцинации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье требование о наличии QR-кодов тоже отменяется.

В июне из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, вызванного как штаммом "дельта", так и низкими темпами вакцинации, в российской столице ввели ряд ограничений. С 28 июня вход во все заведения общественного питания Москвы разрешен при наличии QR-кода, который подтверждает, что его владелец либо вакцинирован, либо переболел COVID-19. Остальным посетителям необходимо предъявлять результаты ПЦР-теста. Первоначально планировалось также ввести QR-коды для посещения летних веранд и террас с 12 июля. Однако потом эти сроки были сдвинуты до 1 августа. Московские власти объяснили свое решение постепенной стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе.

Ранее владельцы заведений общепита утверждали, что их выручка в первый день работы так называемого "бесковидного" режима упала на 80%, и не исключили, что из-за новых коронавирусных ограничений закрыться могут свыше двадцати процентов столичных ресторанов и кафе.

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