В Москве и шести регионах начался локдаун

В Москве сегодня начался период нерабочих дней, объявленный властями, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Он будет действовать до 7 ноября.

В столице закрылись кафе и рестораны, они смогут работать только навынос и на доставку. Также не работают салоны красоты, кинотеатры, фитнес-центры, бассейны, автосервисы. Театры и музеи можно посетить с использованием QR-кодов. Массовые мероприятия запрещены. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам и торговым точкам по продаже предметов первой необходимости. Продолжат работу медицинские организации, в том числе частные клиники, суды, а также предприятия непрерывного цикла.

У московских школьников с 28 октября начались каникулы. В детских садах будут работать только дежурные группы, студенты будут учиться самостоятельно.

С сегодняшнего дня нерабочие дни также начались в Московской, Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и в Хакасии. В этих регионах будут действовать ограничения на работу предприятий, не будет работать общепит, объекты розничной торговли, кроме продуктовых магазинов, организации сферы услуг, спорта, культуры и развлечений. В Хакасии вводится комендантский час и прекращена работа общественного транспорта.

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Заболеваемость COVID-19 и смертность начали резко расти с середины сентября. С середины октября ежедневно выявляется более 30 тысяч новых случаев заражения. 16 октября впервые от коронавирусной инфекции умерли больше тысячи человек за день. За 27 дней месяца максимальный показатель смертности обновился 18 раз. 20 октября президент России объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября, разрешив главам регионов самостоятельно вводить дополнительные выходные дни и ограничения. Так, в ряде регионов нерабочие дни начались 25 октября.