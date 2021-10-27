В Москве на время локдауна закроют винные магазины

Власти Москвы уведомили владельцев магазинов, которые занимаются продажей алкоголя, о необходимости приостановить работу на время режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на владельцев и руководителей нескольких сетей винотек. Они отмечают, что во время локдауна 2020 года таких требований им не поступало.



Власти ссылаются на положение указа мэра Москвы, которое обязывает магазины приостановить работу, если их ассортимент продуктов или товаров первой необходимости составляет меньше 30 процентов.

Собеседник газеты в одной из алкогольных компаний считает, что под ограничения попадут порядка 200 магазинов.

Управляющий бутиков Wine Room Евгений Дьячков заявил изданию, что не согласен с требованиями, так как по закону о торговле алкоголь относится к продовольствию. Для того чтобы не попасть под ограничения, некоторые предприниматели уже готовятся расширить ассортимент продуктов и товаров первой необходимости.

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С 28 октября и до 7 ноября помимо непродовольственных магазинов, в Москве не будут работать кинотеатры, концертные залы, спортзалы, салоны красоты, торговые центры. Рестораны смогут продавать еду только навынос. Продолжат работу аптеки и магазины с товарами первой необходимости.



Посещение музеев и театров разрешено при предъявлении QR-кодов. На этот период также объявлены школьные каникулы, некоторые вузы перешли на удаленный формат обучения.