В Москве испортили мемориал убитому политику Борису Немцову

В Москве испортили народный мемориал на месте убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Об этом сообщает Avtozak LIVE.

Участники сняли свои действия на видео и выложили в телеграм. На записи молодой человек выбрасывает в реку мемориальную табличку и цветы в вазе со словами "Порядок, б***, наведён".

Avtozak LIVE выяснил, что молодой человек – Олег Иванов. В соцсети "ВКонтакте" он поддерживает российское вторжение в Украину. Уничтожение мемориала Немцову он объяснил тем, что недавно убрали стихийный мемориал провоенному блогеру Владлену Татарскому.

После диалога с Avtozak LIVE Иванов закрыл свой профиль в соцсети.