Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Москве испортили мемориал убитому политику Борису Немцову

Мемориал Немцову

В Москве испортили народный мемориал на месте убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Об этом сообщает Avtozak LIVE.

Участники сняли свои действия на видео и выложили в телеграм. На записи молодой человек выбрасывает в реку мемориальную табличку и цветы в вазе со словами "Порядок, б***, наведён".

Avtozak LIVE выяснил, что молодой человек – Олег Иванов. В соцсети "ВКонтакте" он поддерживает российское вторжение в Украину. Уничтожение мемориала Немцову он объяснил тем, что недавно убрали стихийный мемориал провоенному блогеру Владлену Татарскому.

После диалога с Avtozak LIVE Иванов закрыл свой профиль в соцсети.

  • Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. На месте его убийства появился мемориал. Коммунальные службы неоднократно убирали цветы и фотографии, активистов задерживали, однако мемориал вновь возрождался. В последнее время власти его не трогают.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG