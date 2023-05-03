В Москве испортили мемориал убитому политику Борису Немцову

В Москве испортили народный мемориал на месте убийства оппозиционного российского политика Бориса Немцова. Об этом сообщает Avtozak LIVE.
Участники сняли свои действия на видео и выложили в телеграм. На записи молодой человек выбрасывает в реку мемориальную табличку и цветы в вазе со словами "Порядок, б***, наведён".
Avtozak LIVE выяснил, что молодой человек – Олег Иванов. В соцсети "ВКонтакте" он поддерживает российское вторжение в Украину. Уничтожение мемориала Немцову он объяснил тем, что недавно убрали стихийный мемориал провоенному блогеру Владлену Татарскому.
После диалога с Avtozak LIVE Иванов закрыл свой профиль в соцсети.
- Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. На месте его убийства появился мемориал. Коммунальные службы неоднократно убирали цветы и фотографии, активистов задерживали, однако мемориал вновь возрождался. В последнее время власти его не трогают.
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