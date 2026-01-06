В Москве из-за рейда был сорван показ новогоднего спектакля с обнажением

В Москве сотрудники силовых структур сорвали новогоднее представление для взрослых с элементами обнажения, сообщил телеграм-канала "112". По его информации, 5 января вечером полиция пришла в столичный бар Night Train, где проходил эротический спектакль "НеДетская Ёлка 6".

"112" опубликовал фотографии полуобнаженных людей на полу. В сообщении отмечалось, что задержали семерых организаторов, которые будут привлечены к ответственности за мелкое хулиганство; один из них якобы находился на территории России незаконно.

О спектакле сообщил также канал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Приводятся слова этого источника о том, что на постановке "НеДетская Ёлка 6" сексуально-эротической направленности зрителей приглашали и раздевали.

"НеДетскую Ёлку" уже в шестой раз ставит Московский концептуальный театр Кирилла Ганина. Согласно программе спектакля, зрителям обещали полное иммерсивное погружение, откровенный юмор, а в качестве дресс-кода просили "только праздничное настроение", отмечает "Новая газета Европа".

Руководитель театра и автор пьесы Алексей Филатов в разговоре с "Газетой.ру" подтвердил рейд во время новогодней постановки, но добавил, что никаких нарушений не нашли, и обвинения организаторам не предъявлялись.

Канал SOTAvision обратил внимание на появившиеся во вторник заявление в официальной группе театра в VK. В посте говорится, что поводом для рейда, по имеющимся сведениям, "стала очередная клеветническая жалоба от радикальной организации", которая не первый год пытается помешать работе театра "под предлогом защиты нравственности". В тексте отмечается, что среди зрителей спектакля "были участники и ветераны СВО", и выражается благодарность силовикам, "выполнявшим свою работу в рамках закона".

СВО, или "специальной военной операцией", российские власти называют начавшееся в феврале 2022 года полномасштабное вторжение в Украину.