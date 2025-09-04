Мизулиной не нравится

Филипп Киркоров и Лариса Долина поддержали певца Егора Крида. На него донесла Екатерина Мизулина. Глава "Лиги безопасного интернета" и неутомимый борец за нравственность потребовала от Сдедственного комитета и Генпрокуратуры РФ "провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних". Во время концерта Крида у него на коленях танцевала девушка, во время танца они поцеловались.

Крид ответил Мизулиной: "Поцелуи есть, были и будут неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой, в мультиках, в кино, в сказках – это нормально". Он сам припомнил ей поцелуй с певцом Шаманом на глазах у восьмилетних школьников.

Поддержал Крида и вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков: "Обычный концертный номер, в стиле артиста. И обычный пустой донос Лиги безопасного интернета". Эта возглавляемая Мизулиной организация уже несколько лет "зачищает" музыкальную сцену в России.

Борется с "инакомыслием" в музыке и Роскомнадзор. В августе он заблокировал три песни рэпера Гуфа. Витя АК из рэп-дуэта "АК-47" тоже подтвердил, что коллектив зацензурил некоторые треки: "Ну что, ребятки, в непростое время живем".

О цензуре в российском шоу-бизнесе говорим в программе "Лицом к событию" с музыкальным журналистом Павлом Борисовым.