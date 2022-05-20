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Минобороны России заявило о взятии под контроль завода "Азовсталь"

Завод "Азовсталь" в Мариуполе

Минобороны России заявило, что завод "Азовсталь" в Мариуполе перешел под контроль российских войск. Утверждается, что всего плен сдались 2439 украинских военных, которые находились на территории завода.

Как заявили в ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу уже доложил президенту Владимиру Путину о "полном освобождении" завода.

Украинские военные, которые находились на территории "Азовстали", начали сдаваться в плен 16 мая.

  • Бойцы полка "Азов" и других украинских подразделений держали оборону города-порта Мариуполя, который с начала марта находился в осаде, и оказались заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
  • Формирование "Азов" было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом многие бойцы "Азова" подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк стал составной частью Вооруженных сил Украины.

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