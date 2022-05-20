Минобороны России заявило о взятии под контроль завода "Азовсталь"

Минобороны России заявило, что завод "Азовсталь" в Мариуполе перешел под контроль российских войск. Утверждается, что всего плен сдались 2439 украинских военных, которые находились на территории завода.

Как заявили в ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу уже доложил президенту Владимиру Путину о "полном освобождении" завода.

Украинские военные, которые находились на территории "Азовстали", начали сдаваться в плен 16 мая.