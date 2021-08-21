В Москве на пикете за свободу СМИ задержан журналист "Медиазоны"

Полиция в Москве задержала журналиста "Медиазоны" Александра Горохова. Он встал в одиночный пикет в защиту свободы прессы у здания ФСБ на Лубянке.

Журналиста задержали почти сразу же после того, ка кон развернул плакат "Свободная журналистика, а не вот это вот всё". Вскоре его отпустили, предупредив о возможном штрафе.

Следующим на пикет вышел журналист Радио Свобода (признано российскими властями СМИ-"иноагентом") Антон Сергиенко с плакатом "Будет ласковый дождь". Полицейские переписали его данные и сфотографировали паспорт, но задерживать не стали.

20 августа Минюст России внес в список СМИ – "иностранных агентов" телеканал "Дождь" и издание "Важные истории".

"Дождь" – телеканал, ранее вещавший в эфире, а в настоящее время ведущий вещание через интернет. В 2016 году телеканал подал сведения об иностранном финансировании в Роскомнадзор. В 2019 году информация появилась в финансовой отчётности самого канала.

"Важные истории" – интернет-издание, зарегистрированное в Латвии, специализирующееся на журналистских расследованиях. Его главред Роман Анин в настоящее время проходит как свидетель по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения.