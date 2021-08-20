Суд обязал "Важные истории" удалить расследование о "Роснефти"

Суд в Москве обязал издание "Важные истории", которое ранее было признано СМИ-"иноагентом", удалить расследование "Танцовщица для "Роснефти" про покупку одной из структур госкомпании доли в компании Pirelli. Об этом журналисты сообщили в своём телеграм-канале.

Суд также обязал издание выплатить компенсацию учительнице танцев из Москвы Айе Беловой, которая и подала иск к "Важным историям". Точная сумма пока неизвестна, известно, что это несколько десятков тысяч рублей. Изначально преподавательница требовала от СМИ выплатить ей миллион рублей.

По словам журналистов, они предоставили документы, которые подтверждают их правоту. "Суд не стал анализировать все эти данные и просто постановил: все удалить." - говорится в телеграм-канале "Важных историй".

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Роснефти" и обязал журналистов опубликовать опровержение информации представленной в расследовании.

В феврале этого года "Важные истории" опубликовали расследование о том, как в 2014 году "Роснефть" приобрела 13% итальянского шинного гиганта Pirelli почти за 553 миллиона евро "за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов". В итоге акции оказались у людей, близких к руководству нефтяной компании, а в схему покупки оказались вовлечены учительница танцев из Москвы и бывший сотрудник предприятия Управделами президента России.

"Роснефть" весной 2021 года подала к журналистам девять исков, в том числе – из-за публикации "Важных историй". Кроме того, у главного редактора издания Романа Анина (власти России признали его иноагентом) в апреле прошел обыск, формальной причиной которого стало уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 2 статьи 137 УК). Оно было возбуждено еще в 2016 году по заявлению Ольги Сечиной, на тот момент – жены главы "Роснефти".

20 августа Минюст России внес телеканал "Дождь" (под номером 34) и зарегистрированное в Латвии юрлицо Istories fonds (издание "Важные истории", под номером 37) в список СМИ – иностранных агентов. Иноагентами также признаны семь человек: Степан Петров, а также журналисты "Важных историй" – Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский, Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.