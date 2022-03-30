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В Москве на водителя составили протокол за надпись "Нет войне!"

В Москве полицейские задержали редактора научно-популярного издания "Биомолекула" Веру Башмакову из-за надписи "Нет войне" на заднем стекле её автомобиля . Об этом она рассказала в фейсбуке.

Полицейские остановили Башмакову вечером 29 марта, когда она забирала четырехлетнюю дочь из детского сада, и сказали, что ее "Лада Гранта" находится в розыске как угнанная. После этого к ним подъехали полицейские на патрульной машине и взяли с Башмаковой объяснение из-за надписи "Нет войне" на заднем стекле.

Башмакова с дочкой два часа ждали на месте, пока полицейские разбирались с документами, а потом потребовали поехать за ними в ОВД . Там на Башмакову составили протокол о "дискредитации" российских военных и отпустили. Согласно постановлению, Башмакова "разместила на своем транспортном средстве плакат с надписью "Нет войне" и, находясь в общественном месте, демонстрировала его неопределенному кругу лиц, двигаясь по дорогам общего пользования".

После этого полицейские несколько раз звонили ей и просили вернуться заново подписать документы из-за допущенных ими ошибок: в первый раз Башмакова приехала к ним сама, а во второй — сотрудница полиции ночью привезла документы к её подъезду.

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