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Москва и область закроются на карантин с 28 октября

Москва с 28 октября закроется на карантин. В городе будет остановлена работа почти всех предприятий сферы услуг, магазинов, государственных органов, в детских школах и садах объявляются каникулы. Указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Согласно распоряжению мэра, в городе вводится так называемый режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Рестораны и кафе в это время смогут работать только на вынос и доставку. В городе запрещено проведение массовых мероприятий. При этом работать разрешили театрам и музеям, при условии заполняемости не больше чем на 50 процентов.

Аналогичные меры вводятся в Московской области. Постановление подписано губернатором региона Андреем Воробьёвым.

В России растёт число больных коронавирусной инфекцией нового типа. 21 октября в стране в 14 раз за октябрь обновлён максимум дневных смертей от коронавируса, умерли 1036 человек. На этом фоне президент Владимир Путин объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно, разрешив регионам увеличивать этот срок в обе стороны.

В Москве за последние сутки выявлены 7 897 случаев коронавирусной инфекции, 77 человек за сутки умерли. При этом в большую часть дней октября ежедневная смертность отличается всего на 2-3 человека в сутки. В большинстве случаев такая статистическая аномалия может указывать на манипуляцию со статистикой со стороны государственных органов.

  • С 8 ноября в Москве отменён бесплатный проезд в общественном транспорте для хронических больных и жителей в возрасте старше 60 лет, сообщается на сайте мэра. Блокировка проездных не коснётся вакцинированных и переболевших коронавирусом за последние полгода. С того же дня будут введены QR-коды для прохода на публичные мероприятия с числом участников больше 500 человек.

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