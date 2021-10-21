Москва и область закроются на карантин с 28 октября

Москва с 28 октября закроется на карантин. В городе будет остановлена работа почти всех предприятий сферы услуг, магазинов, государственных органов, в детских школах и садах объявляются каникулы. Указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Согласно распоряжению мэра, в городе вводится так называемый режим нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Рестораны и кафе в это время смогут работать только на вынос и доставку. В городе запрещено проведение массовых мероприятий. При этом работать разрешили театрам и музеям, при условии заполняемости не больше чем на 50 процентов.

Аналогичные меры вводятся в Московской области. Постановление подписано губернатором региона Андреем Воробьёвым.

В России растёт число больных коронавирусной инфекцией нового типа. 21 октября в стране в 14 раз за октябрь обновлён максимум дневных смертей от коронавируса, умерли 1036 человек. На этом фоне президент Владимир Путин объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно, разрешив регионам увеличивать этот срок в обе стороны.

В Москве за последние сутки выявлены 7 897 случаев коронавирусной инфекции, 77 человек за сутки умерли. При этом в большую часть дней октября ежедневная смертность отличается всего на 2-3 человека в сутки. В большинстве случаев такая статистическая аномалия может указывать на манипуляцию со статистикой со стороны государственных органов.