В Москве на всех станциях метро можно оплатить проезд лицом

На всех станциях московского метрополитена с 15 октября заработала оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay.

По словам заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, Москва стала первым городом в мире, где система заработала в таком масштабе. Face Pay — это лишь ещё один способ оплаты проезда, подключение к сервису добровольное, подчеркнул он.

Система оплаты Face Pay предполагает, что фотография лица пассажира автоматически переводится в зашифрованный биометрический ключ. Такие ключи, как утверждают в департаменте транспорта, обрабатываются в защищенном контуре на отдельных серверах в соответствии с законом по хранению и обработке персональных данных.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно привязать фотографию, банковскую карту и транспортную карту "Тройка" к сервису через приложение "Метро Москвы".

Эксперты опасаются, что на деле в Москве может быть создана почти китайская система данных о гражданах. Многие москвичи будут вынуждены передавать массив данных о себе, и на этом фоне неизбежны утечки.

Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. Сегодня, по данным мэрии, в городе установлено около 200 тысяч устройств – на улицах, во дворах и подъездах. Информация с них стекается в единый центр хранения данных.

Правозащитники призывают ограничить работу систем распознавания лиц в России из-за угроз приватности и утечек информации.