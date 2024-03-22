Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Москве начали рассылку электронных повесток

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

В Москве начали рассылку электронных повесток через портал mos.ru. Москвичей вызывают в "Единый пункт призыва" для уточнения данных воинского учета, сообщает "Движение сознательных отказчиков" (ДСО).

В ДСО предполагают, что власти Москвы массово оцифровывают личные дела призывников и пытаются обновить данные за счет личной явки призывников. "Мы не рекомендуем без острой необходимости посещать московские учреждения, связанные с призывом в армию. Москва славится массовыми незаконными призывами, облавами, призывом одним днем", – говорится в публикации.

В повестке, которую опубликовало ДСО, призывника приглашают прийти в военный коммисариат 8 апреля.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в ходе весеннего призыва электронные повестки будут рассылать в тестовом режиме. "Основная повестка – бумажная, пока не заработает реестр военнообязанных", – заявил Картаполов.

Весенний призыв в России длится с 1 апреля по 15 июля.

  • Законопроект о цифровизации призыва в армию президент России Владимир Путин подписал 14 апреля прошлого года. Новый закон предполагает создание единого реестра военнообязанных и новые способы оповещения призывников. Теперь повестка может прийти заказным письмом, в электронном виде через портал "Госуслуги" и через МФЦ. Ранее они вручались только лично или через работодателя.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Жертвы атак по Белгороду
Embed
Жертвы атак по Белгороду

No media source currently available

0:00 0:24:54 0:00

Жертвы атак по Белгороду

Путин грозит Украине ответом

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG