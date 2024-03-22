В Москве начали рассылку электронных повесток через портал mos.ru. Москвичей вызывают в "Единый пункт призыва" для уточнения данных воинского учета, сообщает "Движение сознательных отказчиков" (ДСО).
В ДСО предполагают, что власти Москвы массово оцифровывают личные дела призывников и пытаются обновить данные за счет личной явки призывников. "Мы не рекомендуем без острой необходимости посещать московские учреждения, связанные с призывом в армию. Москва славится массовыми незаконными призывами, облавами, призывом одним днем", – говорится в публикации.
В повестке, которую опубликовало ДСО, призывника приглашают прийти в военный коммисариат 8 апреля.
Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что в ходе весеннего призыва электронные повестки будут рассылать в тестовом режиме. "Основная повестка – бумажная, пока не заработает реестр военнообязанных", – заявил Картаполов.
Весенний призыв в России длится с 1 апреля по 15 июля.
- Законопроект о цифровизации призыва в армию президент России Владимир Путин подписал 14 апреля прошлого года. Новый закон предполагает создание единого реестра военнообязанных и новые способы оповещения призывников. Теперь повестка может прийти заказным письмом, в электронном виде через портал "Госуслуги" и через МФЦ. Ранее они вручались только лично или через работодателя.
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