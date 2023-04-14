Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках в армию для россиян. Ранее его приняла Государственная дума и Совет Федерации.

Новый закон предполагает создание единого реестра военнообязанных и новые способы оповещения призывников. Теперь повестка может прийти заказным письмом, в электронном виде через портал "Госуслуги" и через МФЦ. Ранее они вручались только лично или через работодателя.

Ведением цифрового реестра воинского учета будут заниматься военные комиссариаты. Там будет храниться вся личная информация о военнообязанном: место жительства, место фактического пребывания, место работы, сведения о состоянии здоровья и другие данные. Информация в реестр будет передаваться медучреждениями, учебными заведениями, налоговой службой, МВД и прочими ведомствами.

Также согласно новому закону повестка о призыве будет считаться вручённой с момента размещения её электронной копии в "личном кабинете" на "Госуслугах". После этого военнообязанному будет запрещён выезд из страны до тех пор, пока он не придёт в военкомат.

В случае неявки по повестке в течение 20 календарных дней могут применяться дополнительные ограничения: запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, на регистрацию недвижимости, на вождение автомобиля, на заключение кредитного договора.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов ранее утверждал, что на весенний призыв 2023 года закон об электронных повестках распространяться не будет.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее в беседе с журналистами заверил, что принятие законопроекта об электронных повестках не должно вызвать панику среди населения или привести к новой волне эмиграции, поскольку он призван упорядочить призыв военнообязанных. На вопрос, будут ли направляться электронные повестки на портал "Госуслуг" в случае второй волны мобилизации, Песков сказал, что "нет никакой второй волны".