В Москве начинается суд над активистом Виталием Кольцовым

В среду, 10 мая, в первой половине дня в Московском городском суде начинается открытое судебное разбирательство по делу 45-летнего гражданского активиста Виталия Кольцова.

Год назад в Москве взвод росгвардейцев отправился патрулировать Театральную площадь. Через несколько часов Кольцов бросил две бутылки с бензином в автобус, оставленный военнослужащими.

Виталия Кольцова обвиняют в покушении на жизнь 12 росгвардейцев. Если присяжные согласятся с тем, что подсудимый намеревался убить 12 человек, ему будет грозить пожизненный срок.