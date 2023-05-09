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В Москве начинается суд над активистом Виталием Кольцовым

Виталий Кольцов
В среду, 10 мая, в первой половине дня в Московском городском суде начинается открытое судебное разбирательство по делу 45-летнего гражданского активиста Виталия Кольцова.
Год назад в Москве взвод росгвардейцев отправился патрулировать Театральную площадь. Через несколько часов Кольцов бросил две бутылки с бензином в автобус, оставленный военнослужащими.
Виталия Кольцова обвиняют в покушении на жизнь 12 росгвардейцев. Если присяжные согласятся с тем, что подсудимый намеревался убить 12 человек, ему будет грозить пожизненный срок.

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