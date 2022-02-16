Гинцбург: в Москве не нашлось детей 6-11 лет без антител к COVID-19

Центр имени Гамалеи, разработавший вакцину против COVID-19 "Спутник V" не смог найти в Москве детей, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом. Об этом сообщил "Интерфаксу"директор центра, академик Александр Гинцбург. Поэтому, по его слова, протокол клинических исследований вакцины "Спутник М" на этой возрастной категории нужно менять.

В частности, в центре имени Гамалеи надеются, что им быстро дадут разрешение на то, что нижняя граница по антителам будет не ноль, а, по крайней мере, 100 международных единиц. "Это низкий показатель, но тем не менее", — отметил Гинцбург.

При этом он подчеркнул, что исследование откладываться не будет. Оно должно начаться через три недели, добавил учёный. Он напомнил, что разрешение от Минздрава на исследование "Спутника М" получено. Деньги, выделенные на его проведение, уже поступили в центр.

В исследовании, которое продлится три с половиной месяца, должны принять участие 2 200 добровольцев. В ходе испытаний будут проверяться две концентрации взрослой вакцины - "Спутник V": 1/5 и 1/10 взрослой дозы, и по их результатам выберут оптимальную.

По словам учёного, вакцина может стать доступна для вакцинации детей от 6 до 11 лет уже этой весной.

"Спутник М" – это аналог взрослой двухкомпонентной вакцины "Спутник V", но с меньшей дозировкой. В конце ноября она была зарегистрирована Минздравом России для вакцинации подростков от 12 до 17 лет.

За последние сутки в России выявлено 179 284 новых случая заражения COVID-19, что на 7 с половиной процентов больше, чем днём ранее. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, умерли за последние сутки 748 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель с 11 января.