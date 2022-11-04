В Москве отменили биеннале современного искусства

Российские власти отменили 9-ю Московскую международную биеннале современного искусства, которая должна была пройти в Новой Третьяковке.

Причиной решения названо "абсолютное несоответствие уровня целого ряда экспонатов статусу площадки". "Третьяковская галерея - сокровищница русского искусства. Желание провести проект именно здесь, а не на частной или корпоративной площадке, должно сопровождаться ответственностью за художественный и этический контекст выставки", - говорится в сообщении

пресс-службы министерства культуры России.

Кроме того, со ссылкой на Третьяковскую галерею Минкультуры отметило, что руководством фонда "Биеннале современного искусства" не были выполнены обязательства по договору, в том числе нарушены сроки монтажа выставки и не предоставлены необходимые документы, что, в свою очередь, влечет за собой нарушение техники пожарной безопасности.

Мероприятия биеннале должны были начаться 7 ноября. На её сайте в связи с информацией об отмене выставки появилось заявление организаторов и видео с опечатанной экспозиции.

Организаторы и художники говорят, что не оспаривают решение о закрытии, но не согласны с "ужасающей формулировкой" его причины.

Представители выставки отмечают, что собирались показать, в частности, проект Сергея Бугаева о сносе советских памятников воинам-освободителям в Европе, работы художниц из Донецка и Луганска Анастасии Дейнека и Аделины Шабановой, другие проекты на актуальные темы.

"Современное искусство принято считать маргиналами, нас заранее. авансом, подозревают в хулигантстве и нигилизме, всегда видят "фигу в кармане". А у нас её не было. Мы в марте 2022 года решили, что работаем для наших зрителей, сейчас мы все проходим, возможно, самое тяжёлое испытание для нашей страны и в жизни каждого из нас. И нужно хотя бы попытаться пройти его достойно. Мы попытались", - говорится в заявлении организаторов.