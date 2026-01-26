В Москве отменили премьеру спектакля по пьесе Бродского

В Москве отменили премьеру спектакля "Демократия!" по пьесе Иосифа Бродского, который собирались показать 28 января на парковке московского торгового центра Europolis в Ростокино. Об этом сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на зрителей, купивших билеты и получивших письмо об отмене.

Сообщалось, что в постановке "в форме онлайн-конференции" должны были участвовать актёры, которые находятся не только в России, но и в других странах, в частности во Франции, Великобритании, Португалии. Также планировалось, что прямая трансляция спектакля будет вестись в музее Бродского "Полторы комнаты" в Петербурге и в нескольких других городах.

Зрители, купившие билеты, стали получать письма об отмене спектакля "по техническим причинам". Вместо спектакля на том же месте должно пройти поэтическое мероприятие под названием "Памяти поэта. Парковка". 28 января - 30-я годовщина со дня смерти Иосифа Бродского.

"Осторожно, новости" утверждают, что спектакль был отменён после доноса провластных телеграм-каналов. В актёрский состав, как сообщается, входили в том числе актёры, открыто высказавшиеся против войны в Украине, в том числе Евгений Цыганов, Александр Кузнецов и Мария Шалаева. В середине января в провластном телеграм-канале "Закулиска" появился пост с критикой подготовки постановки. Главный куратор музея Бродского Марина Лошак в этом посте была названа "либеральным недобитышем" (Лошак - мать признанной российскими властями "иноагентом" журналистки Анны Монгайт), а участвующая в спектакле Мария Шалаева - "релоканткой-таксисткой".

Пьесу "Демократия!" Нобелевский лауреат Иосиф Бродский написал в 1990 году. В ней в сатирическом ключе переосмысляются перемены в странах "социалистического лагеря".