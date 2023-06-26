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В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменили режим КТО

В Москве и Московской области отменили режим контртеррористической операции, объявленный в субботу в связи с вооружённым мятежом ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Об отмене режима КТО также объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что выпускной бал для московских школьников, который был отменён в субботу, пройдёт 1 июля.

Режим контртеррористической операции предусматривает ряд ограничений, в том числе возможность перекрытия улиц, досмотра транспортных средств.

Собянин успел объявить понедельник выходным днём в Москве, прежде чем стало известно о том, что Пригожин после переговоров с Лукашенко остановил продвижение колонн "Вагнера" к Москве.

В Подмосковье были блокированы три моста через Оку, на въездах в Москву оборудовались укрепления, стояли бронетранспортеры.

Позднее о снятии режима КТО сообщило и правительство Воронежской области.

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