В Москве покончил с собой создатель советской термоядерной бомбы

В Москве найден мёртвым 92-летний физик-ядерщик Григорий Клинишов — один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, сообщает ТАСС.

Как заявили агентству в экстренных службах, ученый совершил самоубийство. Клинишов оставил предсмертную записку, в которой попрощался с близкими.

Клинишов родился в 1930 году. Он кандидат физико-математических наук, лауреат Ленинской премии 1962 года.

Помимо бомбы РДС-37 учёный также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.

Испытание термоядерной бомбы РДС-37 состоялось 22 ноября 1955 года на полигоне в Семипалатинске. Из-за ударной волны были повреждены здания в 59 населенных пунктах. Стёкла в домах вылетали в радиусе до 200 километров от эпицентра взрыва.

Несколько десятков человек получили травмы. Известно о гибели трёхлетнего ребёнка и одного военнослужащего.

Больше новостей Радио Свобода: