Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Москве полиция провела обыск у националиста Дмитрия Дёмушкина

Дмитрий Дёмушкин (архивное фото)

В Москве сотрудники полиции провели обыск у националиста Дмитрия Дёмушкина. Об этом РБК рассказал его адвокат Олег Колесников. "Изъяли телефон, допросили, пока не задержали, дело времени. Связано с журналистской деятельностью", — уточнил он.

Сам Дёмушкин рано утром написал, что к нему в дверь ломятся полицейские. Причину визита полиции он не знает.

Соратница Дёмушкина также сообщила "Медузе", что к активисту пришла полиция. Другие подробности она не привела.

В правоохранительных органах подтвердили обыск в квартире Дёмушкина в Москве, добавив, что сам активист, вероятно, будет задержан, сообщает ТАСС.

  • 25 апреля 2017 года суд в Москве приговорил Дмитрия Дёмушкина к двум годам и пяти месяцам заключения, признав его виновным в публикации в соцсетях фотографий с "Русского марша", на которых были баннеры с лозунгами, признанными экстремистскими. Дёмушкин, являвшийся одним из организаторов марша, вину отрицал и заявлял, что все баннеры проверялись перед мероприятием полицией и никаких нареканий не вызвали.
  • В феврале 2019 года Дёмушкин был досрочно освобождён.
  • Дёмушкин считает, что политическое движение русских националистов было разгромлено спецслужбами по приказу из Кремля. В интервью Радио Свобода он также заявил, что представители российских властей предлагали ему участвовать в вербовке националистов для отправки на восток Украины.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG