В Москве полиция провела обыск у националиста Дмитрия Дёмушкина

В Москве сотрудники полиции провели обыск у националиста Дмитрия Дёмушкина. Об этом РБК рассказал его адвокат Олег Колесников. "Изъяли телефон, допросили, пока не задержали, дело времени. Связано с журналистской деятельностью", — уточнил он.
Сам Дёмушкин рано утром написал, что к нему в дверь ломятся полицейские. Причину визита полиции он не знает.
Соратница Дёмушкина также сообщила "Медузе", что к активисту пришла полиция. Другие подробности она не привела.
В правоохранительных органах подтвердили обыск в квартире Дёмушкина в Москве, добавив, что сам активист, вероятно, будет задержан, сообщает ТАСС.
- 25 апреля 2017 года суд в Москве приговорил Дмитрия Дёмушкина к двум годам и пяти месяцам заключения, признав его виновным в публикации в соцсетях фотографий с "Русского марша", на которых были баннеры с лозунгами, признанными экстремистскими. Дёмушкин, являвшийся одним из организаторов марша, вину отрицал и заявлял, что все баннеры проверялись перед мероприятием полицией и никаких нареканий не вызвали.
- В феврале 2019 года Дёмушкин был досрочно освобождён.
- Дёмушкин считает, что политическое движение русских националистов было разгромлено спецслужбами по приказу из Кремля. В интервью Радио Свобода он также заявил, что представители российских властей предлагали ему участвовать в вербовке националистов для отправки на восток Украины.
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