В Москве полиция провела обыск у националиста Дмитрия Дёмушкина

В Москве сотрудники полиции провели обыск у националиста Дмитрия Дёмушкина. Об этом РБК рассказал его адвокат Олег Колесников. "Изъяли телефон, допросили, пока не задержали, дело времени. Связано с журналистской деятельностью", — уточнил он.

Сам Дёмушкин рано утром написал, что к нему в дверь ломятся полицейские. Причину визита полиции он не знает.

Соратница Дёмушкина также сообщила "Медузе", что к активисту пришла полиция. Другие подробности она не привела.

В правоохранительных органах подтвердили обыск в квартире Дёмушкина в Москве, добавив, что сам активист, вероятно, будет задержан, сообщает ТАСС.