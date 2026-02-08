В Москве полиция устроила облаву на празднике блэк-метал группы

Вечером 7 февраля сотрудники российских правоохранительных органов сорвали вечеринку по случаю дня рождения блэк-метал группы "Нечисть", проходившую в московском ночном клубе Eclipse. Об этом сообщают РЕН-ТВ, газета "Известия" и близкий к правоохранителям телеграм-канал 112. 10 участников мероприятия и организатор были задержаны, сообщает "Настоящее Время".

Клуб был якобы украшен пентаграммами, крестами и черепами, которые полиция сочла "запрещённой символикой". На снятом полицейскими видео один из музыкантов группы "Нечисть" говорит, что они "играют в основном про морг".

В июле 2025 года Верховный суд России по требованию Генпрокуратуры и Минюста признал несуществующее "Международное движение сатанизма" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны, а Росфинмониторинг внёс его в перечень террористов и экстремистов. В обосновании говорилось, что "деятельность движения направлена на подрыв основ конституционного строя, пропаганду насилия и возбуждение религиозной розни".

В начале ноября 2025 года петербургская полиция сорвала двухдневный фестиваль косплея "Некрокомиккон". Против его организатора было возбуждено уголовное дело об использовании поддельных документов. Одного из посетителей фестиваля арестовали на 12 суток за бокал с пентаграммой и книгу "Сатанинские ритуалы".