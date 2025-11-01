В Петербурге закрыли фестиваль мистики после жалоб "Сорока сороков"

Фестиваль мистики и фантастики "Некрокомиккон", запланированный на 1 и 2 ноября в выставочном зале DAA Expo в Санкт-Петербурге, досрочно завершили после визита полиции и жалоб православных активистов.

Как сообщили "Бумага" и "Фонтанка", ведущий объявил, что комитет по промышленной политике отозвал разрешение на проведение мероприятия "в связи с многочисленными жалобами на фестиваль".

Полицейские прибыли на площадку вскоре после открытия, проверили документы и вывели несовершеннолетних, так как фестиваль был заявлен как мероприятие для лиц старше 18 лет.

Поводом для проверки стали доносы активистов движения "Сорок сороков", обвинивших мероприятие в "сатанизме" и "вовлечении подростков в запрещённое движение".

Один из организаторов "Некрокомиккон" Дмитрий Трушков рассказал в интервью "Известиям", что районная администрация обвинила команду фестиваля в принадлежности к "движению сатанизма".

При этом мероприятие сменило название (до 2023 года мероприятие называлось "Старкон Хеллоуин") и изменило концепцию — в этом году оформление стендов включало элементы русского народного стиля.

По словам организаторов, на фестиваль продали несколько тысяч билетов.

Накануне открытия был задержан организатор фестиваля Алексей Самсонов, гражданин Казахстана, живущий в Петербурге более 20 лет. Его оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства и постановили выдворить из России.

Красногвардейский суд оставил Самсонова под арестом до 29 января 2026 года. Самсонова отправили в специальное учреждение для иностранцев, где он будет содержаться вплоть до выдворения.

В июле Верховный суд России признал "Международное движение сатанизма" экстремистским и запретил его деятельность. При этом организации с таким названием не существует.

Генпрокуратура обосновала необходимость запрета "движения сатанизма" тем, что оно "основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям", а его участники в частности призывают к уничтожению православных храмов. Также, как считают в прокуратуре, сатанизм связан с "проявлениями радикального национализма и неонацизма".

К запрету идеологии сатанизма ранее призывали представители Русской православной церкви.

