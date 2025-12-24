В Москве при взрыве погибли два полицейских и ещё один человек

В Москве при взрыве погибли двое сотрудников полиции и ещё один человек. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По данным следствия, в ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли.

Близкий к силовым структурам телеграм-канал "112" сообщает, что неизвестный "подбежал к автомобилю ДПС и бросил внутрь пакет с неустановленным устройством". Местный житель рассказал Shot, что до взрыва около полицейского автомобиля ходил подозрительный человек в маске и капюшоне.

Погибшие полицейские – 24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов. По данным телеграм-канала "Осторожно, новости", третий погибший – это, предположительно, сам "подрывник".

По данным "112", неизвестного обманули под предлогом взлома аккаунта "Госуслуг". Злоумышленники якобы убедили "подрывника" приехать в Москву из Ивановской области и заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции.

Место взрыва, уточняет "Агентство", находится рядом с полицейским участком и в 300 метрах от парковки, где 22 декабря подорвали автомобиль, а котором находился начальник управления оперативной подготовки российского Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

По факту взрыва и гибели полицейских возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.