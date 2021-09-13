В Москве прошел аукцион в поддержку российских независимых медиа

Арт-группа "Веха" провела 11 сентября в московском "Открытом пространстве" благотворительную выставку-аукцион в поддержку российских независимых медиа, которые подвергаются давлению со стороны государства. Об этом Радио Свобода рассказали организаторы. Половина собранных на мероприятии средств будет передана изданиям Doxa, "Медуза"*, "Важные истории"*, "The Insider"*, "Медиазона", Sota, "Avtozak Live" и "Дождь"*.

Это уже второй благотворительный аукцион для арт-группы "Веха". Первый ее участники провели в Санкт-Петербурге в июне. Вырученные на мероприятии деньги тогда пошли на поддержку политзаключенных.

"Проводить аукцион в поддержку независимых СМИ мы решили, потому что нам показалась эта тема сейчас наиболее острой, – рассказывает одна из организаторов мероприятия Влада, – Мы хотим привлекать внимание людей к проблемам, которые сейчас актуальны, чтобы люди не забывали о давлении на независимые медиа. У многих из них ведь появились проблемы с финансированием после того, как их объявили “иноагентами”. Мы хотим поддержать медиа, чтобы они продолжали работать, а свобода слова в России продолжала сохраняться хоть в каком-то виде".

В аукционе приняли участие 17 художников и арт-коллективов, среди которых Слава ПТРК, Павел Крисевич, Виталий Простов, Миша Маркер, арт-группа "Явь" и другие. Всего было представлено 18 лотов. Все они были куплены.

"Цены на работы очень варьировались. Начальную стоимость назначали сами художники: от одного рубля до 25 долларов. Максимальная итоговая цена работы составила 51 тысячу. Это была работа Миши Маркера", – вспоминает Влада. Итоговая выручка по итогам аукциона составила, по ее словам, около 400 тысяч.

Организаторы планируют провести также дополнительные торги. Начнутся они 14 сентября и будут продолжаться в течение недели. Проводиться торги будут в онлайн-формате в телеграм-канале арт-группы "Веха". По словам Влады, всего в дополнительных торгах будут участвовать семь работ. Имена их авторов заранее не анонсируются. Половина вырученных с этих торгов средств тоже пойдет на поддержку независимых медиа.

8 сентября, в Международный день солидарности журналистов российские СМИ запустили акцию "Нет иноагентов, есть журналисты". К ней присоединились более 40 СМИ. В течение дня они сопровождали публикации на сайтах и в соцсетях плашками, похожими на те, которые Минюст обязывает публиковать СМИ-"иностранных агентов", "чтобы показать себе и нашим читателям, что нас много, что мы не боимся и не собираемся покорно молчать".

акцию "Нет иноагентов, есть журналисты". К ней присоединились более 40 СМИ. В течение дня они сопровождали публикации на сайтах и в соцсетях плашками, похожими на те, которые Минюст обязывает публиковать СМИ-"иностранных агентов", "чтобы показать себе и нашим читателям, что нас много, что мы не боимся и не собираемся покорно молчать". Ранее российские медиа проводили акцию солидарности в защиту независимых СМИ и преследуемых журналистов. Они одновременно опубликовали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову и другим высокопоставленным чиновникам с требованием прекратить уголовное и административное преследование своих коллег.

*Издание включено в реестр "иностранных агентов".