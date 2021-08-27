Российские издания проводят акцию солидарности против преследования СМИ

Ряд российских изданий, в том числе "Новая газета", 7x7, Republic, Wonderzine, русская редакция журнала Forbes, "Медуза", "Дождь" (последние 2 внесены в реестр СМИ-"иноагентов") проводят в пятницу акцию солидарности в защиту неподконтрольных Кремлю медиа и преследуемых журналистов.

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Они одновременно опубликовали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, главе МВД Владимиру Колокольцеву, председателю Госдумы Вячеславу Володину и другим высокопоставленным чиновникам и государственным деятелям.

Журналисты требуют пересмотреть решения о присвоении СМИ, их издателям и физическим лицам статусов нежелательных организаций и "иностранных агентов", а также прекратить уголовное и административное преследование своих коллег.

Они также обратили внимания на случаи избиения корреспондентов сотрудниками МВД и Росгвардии и потребовали расследовать эти инциденты. "Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать" - говорится в обращении.

Полный текст можно прочитать, например, на сайте "Новой газеты".

Издания обратились к российским властям с шестью требованиями:

Отказаться от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций;

Отменить соответствующие законы об "иноагентах" и нежелательных организациях;

Прекратить избиения журналистов и расследовать эти случаи;

Прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов (упомянуто в том числе дело подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова);

Соблюдать статью Уголовного кодекса России о "воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов";

Соблюдать закон о СМИ и другие российские законы, которые должны защищать права журналистов в нормальном демократическом государстве.

20 августа Минюст России внес телеканал "Дождь" и зарегистрированное в Латвии юрлицо Istories fonds (издание "Важные истории") в список СМИ – "иностранных агентов". Таким образом, в нём теперь числится 43 юридических и физических лица. Cреди них – несколько русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и сотрудничающих с Русской службой РС журналистов. РСЕ/РС считает законодательство о СМИ – "иностранных агентах" репрессивным и оспаривает правомерность его применения – в российских судах и Европейском суде по правам человека.