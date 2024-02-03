Суд не стал арестовывать педиатра, обвиняемую в фейках об армии

Суд в Москве отказал следствию в ходатайстве об аресте 67-летней врача-педиатра Надежды Буяновой, против которой Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело о так называемых фейках об армии. Буяновой в качестве меры пресечения назначили запрет определённых действий и освободили в зале суда.

Врач была задержана 2 февраля вечером после того, как одна из пациенток, пришедшая к ней в московскую поликлинику номер 140 на приём с сыном, заявила, что врач якобы насмехалась над её погибшим на войне в Украине мужем и говорила, что он был "законной целью" для Украины, и что "вообще, Россия виновата сама". Пациентка Анастасия Акиньшина записала видео с просьбой привлечь Буянову к ответственности по статье о дискредитации армии, а также написала заявление в правоохранительные органы, указав, помимо прочего, что врач окончила институт во Львове (это было в советские времена, когда Украина входила в состав Союза ССР).

Буянова отвергла утверждения, заявив, что не говорила тех фраз, в которых её обвинили. Адвокат Буяновой Оскар Черджиев рассказал изданию Astra, что 7-летний сын Акиньшиной не присутствовал при её разговоре с врачом (Акиньшина настаивала, что врач якобы оскорбляла отца ребёнка при нём), и нет никаких доказательств того, что разговор шёл именно так, как утверждает пациентка, - причём, даже если это было так, это нельзя считать публичным распространением "фейков" и, следовательно, не может преследоваться по закону.

В пятницу председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело против врача. Согласно российскому законодательству, по статье о дискредитации дело можно возбудить, только если обвиняемый раньше подвергался за "дискредитацию" уголовному преследованию. Вероятно, поэтому дело было возбуждено по другой статье - о "фейках" об армии.

Вечером 2 февраля домой к Буяновой пришли с обыском, причём в квартиру не допустили адвоката. Врач при этом утверждает, что ещё 1 февраля полицейские отобрали у неё телефон, чтобы прочитать личную переписку. В тот же день её уволили из поликлиники, как утверждает Astra, "одним днём и без оснований". Утверждается, что уволен был также главный врач.