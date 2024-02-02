Против московской терапевтки завели дело из-за жалобы вдовы военного

Против московской терапевтки Надежды Буяновой возбудили уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. Об этом рассказал её адвокат Оскар Черджиев телеграм-каналу Astra.

Накануне у 67-летней Буяновой провели обыск. В квартиру не пускали адвоката. Полицейские отобрали у врача телефон и читали личные переписки, когда дело ещё заведено не было, отмечает Astra. Буянову допрашивали всю ночь.

Поводом для возбуждения дела стала жалоба жены российского военного, погибшего на войне в Украине, Анастасии Акиньшиной. Вдова сообщила, что во время приёма Буянова якобы сказала при её семилетнем сыне, что его отец — "законная цель для Украины, и вообще, Россия виновата сама". Буянова утверждает, что не произносила подобных слов и никаких доказательств "насмешки" нет.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин распорядился возбудить в отношении Буяновой уголовное дело по статье о повторной дискредитации армии. Однако Буянова за "дискредитацию" никогда не привлекалась, отмечал Черджиев.

По сведениям Astra, терапевтку уволили из московской поликлиники одним днём без оснований.