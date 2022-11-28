"Институт разрушения гражданского общества". Новый реестр "иноагентов"

1 декабря в России вступает в силу закон о едином контроле "за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". Сейчас Министерство юстиции страны ведет четыре реестра "иноагентов", но теперь появится один общий – запреты для них унифицированы и расширены. Радио Свобода рассказывает о новых формулировках и ограничениях, а также о том, как их воспринимают люди, уже наделенные государством этим статусом.

Много запретов

В российском законодательстве термин "иностранный агент" появился десять лет назад. Тогда речь шла о дополнительном контроле и стигматизации НКО, получающих иностранное финансирование и ведущих, с точки зрения государства, политическую деятельность. Четкого определения политической деятельности с тех пор не появилось.

Было введено немалое количество запретов. А в новом законе они собраны воедино

За эти годы, помимо НКО, "иноагентами" стали признавать частных лиц, СМИ и объединения без образования юридических лиц. Таким образом, "иноагентских" реестра появилось четыре, в них находится несколько сотен человек и организаций. В 2012 году речь шла о том, что НКО-"иноагенты" не должны сталкиваться с запретами, а закон, якобы, сделает их работу более прозрачной. Но за все это время было введено немалое количество запретов. А в новом законе они собраны воедино и расширены.

"Иноагентам" запрещено быть чиновниками, служить в силовых структурах, быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, входить в экспертные советы при органах власти, выдвигать кандидатов в члены ОНК, проводить экологическую экспертизу, а также антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов.

Запрет на упрощенную систему налогообложения для "иноагентов" – критический

Запрещено организовывать митинги, жертвовать деньги на их проведение, а также финансово поддерживать политические партии. Кроме того, "иноагенты" не могут инвестировать в нефтедобычу и оборонную промышленность, участвовать в госзакупках, производить любую продукцию для несовершеннолетних, заниматься в отношении них преподавательской или просветительской деятельностью.

"Иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности", – гласит одно из положений закона.

"Иноагентам" – юридическим лицам нельзя страховать вклады и пользоваться упрощенной системой налогообложения. Это болезненно для НКО – "иноагентов", сохранивших юридические лица в России, отмечает руководитель фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина: она персонально в списки "иностранных агентов не внесена, но признан её фонд.

– Запрет на упрощенную систему налогообложения для "иноагентов" – критический. Если речь не идет о пожертвовании, а о каком-то другом договоре, юрлицам – "иноагентам" придется платить с любого поступления налог на прибыль 20 процентов, а не от 3 до 6 процентов, как сейчас. Под запретом оказывается получение любой государственной поддержки. До сих пор нам говорили, что можно подаваться и на президентские гранты, и на гранты Минэкономразвития, – отмечает Таубина.

Журналист Олег Кашин персонально признан "иноагентом". Он считает, что о каких-то правилах в этой сфере в принципе сложно говорить.

– Набор граждан, который в реестре перечислен, уже смирился со статусом официального изгоя. Дальше уже разделение: те, кто остается в России, пытается соблюдать правила, хотя очевидно, что правила корректируются на ходу. Главный посыл всего этого – создание невыносимой моральной атмосферы для этих людей. Так что, оставаясь в России, человеку, наделенному статусом "иноагента", сложно всерьез говорить – "в пункте таком-то говориться, что я имею право на это" – и оставаться в зоне комфорта. Тут нет правил, которые можно соблюдать и оставаться законопослушным гражданином. Статус "иностранного агента" – явление из категории политики, а не права, – отмечает Кашин.

Политолог Борис Кагарлицкий говорит о себе как об одном из немногих "иноагентов", принявших решение во что бы то ни стало остаться в России.

Мне сказали, что этим занимается робот: я был огорчен

– Сильно достала постоянная слежка за тем, поставил ли я плашку, что являюсь "иностранным агентом". Уже два раза так было, что текст был выложен на час раньше, чем я поставил плашку, и мне тут же прилетели штрафы. Сначала я решил себе польстить: что есть какой-то чиновник, которому поручили читать все мои статьи, смотреть все мои видео, читать мой телеграм-канал. Я думал о том, что хотел бы этого человека повидать. Потом мне сказали, что этим занимается робот: я был огорчен, – рассказывает Кагарлицкий.

Общий реестр

Появление единого реестра вместо четырех упростит работу Министерства юстиции, отмечают собеседники Радио Свобода, признанные "иноагентами". Количество нормативных актов, регулирующих деятельность "иноагентов" четырех видов, достигло такого объема, что исполнять их невозможно. Один из подобных примеров – обязанность физического лица после внесения в список "неугодных" регистрировать общество с ограниченной ответственностью.

– Уже полгода не могу зарегистрировать ООО. Я уже жалобу написал на Роскомнадзор, они мне ответили, что с жалобой не согласны: видимо, сейчас будем судиться. Роскомнадзор сам мне выставляет требование, при этом запрещает его выполнять. Я должен доказать, что у меня нет иностранного гражданства: в идеале, в посольствах всех стран мира я должен получить справку, что не являюсь их гражданином, и всю эту кипу справок отнести в Роскомнадзор, – рассказывает Кагарлицкий.

Основатель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова (лично признана "иноагентом", ее центр тоже) предполагает, что эта обязанность наложена потому, что таким образом государство намеревалось принуждать иностранные СМИ, у которых в России нет юрлиц, их регистрировать. Потом распространили эту норму и на физических лиц, оказавшихся в реестре "СМИ-иноагентов".

– Больше хлопот, меньше человек будет работать на своей основной работе, меньше будет им мешать, – констатирует Арапова.

При подготовке материала корреспондент Радио Свобода не нашел в новой версии закона требование для внесенных физических лиц регистрировать ООО.

В обновленной версии документа также говорится, что упоминание об иноагентстве не обязательно ставить там, где речь не идет о "деятельности в качестве иностранного агента" внесенного в реестр человека. Что это значит, не конкретизировано.

Раньше у всех "иноагентов" была унифицированная форма "плашки" – то есть подписи о том, что они "иноагенты". Теперь же она персонализирована: там должно быть указано фамилия, имя и отчество.

– Обидно: друзья сделали мне деревянную дощечку с этой надписью в трех экземплярах, которую я могу носить с собой и выставлять во время устных выступлений. К сожалению, её придется переделать, – рассказывает Кагарлицкий.

Одним из скандальных вопросов законодательства об "иноагентах" были аргументы Минюста о том, какое финансирование получил тот или иной "агент". Часто ими оказывались небольшие бытовые денежные переводы от какого-либо человека с нероссийским гражданством.

Существенное изменение – теперь не обязательно получать деньги от иностранцев.

"Иностранными агентами" будут назначать больше людей, потому что к этому теперь надо меньше готовиться

Чтобы стать "агентом", достаточно находиться просто "под иностранным влиянием". В новом законе "иностранным влиянием" называется "Предоставление иностранным источником лицу поддержки и (или) оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения и (или) иными способами. [...] Предоставление лицу иностранным источником денежных средств и (или) иного имущества, а также оказание лицу иностранным источником организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах".

Галина Арапова говорит, что не удивится, если "иностранным влиянием" будут признавать диссертацию по Шекспиру, поездку за границу или использование иностранного смартфона.

– В современном мире, настолько интерактивном и трансграничном, невозможно не находиться под влиянием других культур и обществ. "Иностранными агентами" будут назначать больше людей, потому что к этому теперь надо меньше готовиться. Сейчас надо хотя бы запускать проверку через Росфинмониторинг, – прогнозирует Арапова.

– Пожалуй, это самый эффективный институт по разрушению гражданского общества и борьбы с инакомыслием. Они – легалисты, хотят, чтобы была процедура. Процедуру сделали такой, чтобы признавать "иноагентами" кого угодно. Пусть даже это будет выглядеть смешно, но юридическую позицию в таких решениях можно будет увидеть, признание "иноагентом" будет описано юридическим языком, – считает персонально признанный "агентом" адвокат Иван Павлов.

Юрист Павел Чиков также считает, что новый закон юридически упростит процедуру внесения людей в список "неугодных" властям:

Теперь без митингов

Для реализации новых правил Госдума России в третьем чтении приняла также закон "О совершенствовании регулирования статуса иноагента". Он вносит различные поправки в четыре десятка различных федеральных законов.

Кроме того, в этом законопроекте содержатся существенные ограничения на проведения любых митингов, кроме богослужений. Запреты будут касаться всех россиян, а не только "иноагентов".

Когда закон пройдет Совет Федерации и его подпишет президент, нельзя будет митинговать у вокзалов, аэропортов, на пристанях. У образовательных и медицинских организаций, зданий органов соцзащиты, на детских и спортивных площадках, территории органов публичной власти. У культовых зданий и сооружений, а также в "иных местах", если запрет будет "обусловлен" историческими, культурными или "иными объективными особенностями субъекта РФ".

Законопроект принят большинством депутатов Госдумы из ЛДПР и "Единой России", фракция КПРФ голосовала против, депутаты "Справедливой России" и "Новых людей" в голосовании не участвовали.