В Москве скончалась журналист и киновед Ольга Галицкая 

В Москве скончалась известный журналист и киновед Ольга Галицкая. Накануне её в тяжёлом состоянии госпитализировали с подозрением на инсульт. По словам близких, до этого Галицкая болела коронавирусной инфекцией, на фоне которой у неё развилась пневмония.

Галицкая - автор множества программ о кино и культуре на радио и телевидении. В разное время она работала на радиостанциях "Эхо Москвы", "Культура" и "Маяк", на телеканале "НТВ", в изданиях The New Times, "Московский комсомолец", "Газета" и многих других. Также Галицкая входила в правление Гильдии киноведов и кинокритиков России.

В 2002 году по сценарию Галицкой был снят документальный фильм "Розы для синьоры Раисы", рассказывающий о судьбе молодого итальянца и русской девушки, встретившихся в немецком плену и вынужденно расставшихся после окончания войны. Картина была отмечена призами международных кинофестивалей во Франции и Болгарии.

Ольга Галицкая сотрудничала также с Радио Свобода. В 2009 году она короткое время была шеф-редактором московского бюро.