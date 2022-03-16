В Москве скончался актёр театра и кино Евгений Сытый 

В Москве на 53-м году жизни скончался актёр театра и кино Евгений Сытый, об этом сообщила пресс-служба театра МХТ им. Чехова. По словам близких артиста, причиной смерти стало онкологическое заболевание. За последний год Сытого несколько раз госпитализировали.

Прощание с актёром пройдёт утром 18 марта в здании МХТ им. Чехова в Москве, а похоронят его на родине в Кемеровской области.



Евгений Сытый (настоящая - фамилия Костюков) родился 23 мая 1969 года. Его карьера началась в 22 года, когда он, не будучи профессиональным актёром, был приглашён в кемеровский театр "Ложа" одним из его создателей Евгением Гришковцом.

Известность к Сытому пришла сильно позже - в середине нулевых, когда он снялся в нескольких кинофильмах режиссёра Бориса Хлебникова: "Свободное плавание", "Сумасшедшая помощь" и "Долгая счастливая жизнь". Всего актёр сыграл в более чем тридцати фильмах и сериалах, среди них - "Жить", "Чернобыль. Зона отчуждения", "Эпидемия", "Гоголь", "Аритмия", "Ольга", "Домашний арест".

В МХТ имени Чехова Сытый проработал с 2016 года.