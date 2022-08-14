Тотальная предвыборная зачистка. В Москве снимают независимых кандидатов

По вздорным и малоубедительным основаниям в Москве в массовом порядке отменяют регистрацию оппозиционных кандидатов в муниципальные депутаты. При этом ни одна апелляция не была удовлетворена. Таких случаев уже около ста. Выборы в органы местного самоуправления пройдут с 9 по 11 сентября.

Полномочий у муниципальных депутатов немного, и все же наиболее активные и въедливые из них помогают улучшить повседневную жизнь в своих районах. В частности, следят за освоением средств на проведение капремонта в домах и добиваются того, чтобы деньги не были потрачены впустую. Также участвуют они в защите парков, скверов и исторической застройки. В былые времена у властей, что называется, не доходили руки до репрессий в отношении политиков низового уровня, то есть людей, занятых малыми делами. Теперь все изменилось.

Когда кандидату в депутаты Тверского района Марии Волох сообщили в Территориальной избирательной комиссии (ТИК), что на следующий день будут рассматривать вопрос об отмене регистрации, она предположила, что “все дело в политике”:

- Наверняка, учли наши пацифистские акции и то, что против меня возбуждены два административных дела. Одно – за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Как звездочки могут дискредитировать армию?

Это в связи с пикетом с листом бумаги, на котором вместо букв были звездочки. Забавно, как звездочки могут дискредитировать армию? Насколько же она слаба, если ее можно дискредитировать таким образом? Второе дело – за проведение несогласованного публичного мероприятия. Это был совместный с другим кандидатом, Сергеем Смирновым пикет. Мы с Сережей тогда посмеялись, что организовали митинг из двух человек. Еще некий житель Тверского района подал жалобу на то, что мы преждевременно начали вести предвыборную кампанию. На самом деле, мы начали ее вести после регистрации. Претензия состояла в том, что мы распространяли листовки до согласования с ТИК. На это скажу, что, например, у “Единой России” уже стоят агитационные кубы, которые сейчас запрещены, и это как бы нормально, - сказала Мария Волох.

Никакие аргументы они не принимают, слушать не хотят, у них есть вот эта выписка из МВД, и все.

Если акции протеста и были подлинной причиной аннулирования регистрации кандидата от “Яблока”, то формальное обоснование оказалось для Марии Волох полной неожиданностью:

- В ТИК приняли решение единогласно. Сослались они на выписку из МВД, в соответствии с которой у меня имеется вид на жительство в Нидерландах. Это неправда. У меня, действительно, была студенческая виза в Нидерландах. Сначала школьная, она истекла в 2016 году. Потом университетская, она истекла в 2019 году. Никакие аргументы они не принимают, слушать не хотят, у них есть вот эта выписка из МВД, и все. На заседание комиссии не пустили ни действующего депутата по Тверскому району, ни юриста, ни группу поддержки. Нам даже пришлось вызывать полицию, потому что они просто заперлись у себя в кабинете. Сначала говорили, что ТИК закрыт, хотя сами пригласили прийти меня в назначенный час. Потом говорили, что идет заседание, и они не могут выйти. В итоге они не пустили даже полицию. Мне лишь в устной форме сказали, что аннулировали мой статус и позже пришлют подтверждение, чтобы я могла подать апелляцию.

У меня несуществующий вид на жительство

Я думала, что меня будут снимать “за политику”. В том числе, за связь со штабами Навального. Но это было в 2017 году, а по закону за связь с экстремистской организацией наказывают, если эта связь была в течение последних трех лет. А у меня прошло больше пяти лет. К этому в ТИК не смогли прицепиться, зато нашли у меня несуществующий вид на жительство. На самом деле, это просто шок!

- Что вы теперь намерены делать?

- Буду оспаривать это решение. У меня сохранились документы, предоставлю этот вид на жительство. Но по слухам в ТИКи пришел список кандидатов, которых должны снять. Причем, в мэрии открещиваются от такого распоряжения, что оно не от них исходит.

В отличие от Марии Волох, Навального припомнили Владимиру Залищаку. Действующий независимый депутат Донского муниципального округа Москвы, он собирался идти на второй срок, успел начать предвыборную агитацию, однако Симоновский районный суд отменил регистрацию Залищака, постановив, что тот “призывал к экстремистской деятельности”. Вряд ли кто-то стал копаться в делах минувших дней, если бы не активная гражданская позиция депутата:

Почти сотню кандидатов провели через эту статью

- Власть свои претензии ко мне уже предъявила, причем, неоднократно. Полиция разыскивает меня, чтобы привлечь по административной статье 20.3 – это демонстрация запрещенной символики. Моему адвокату присылают повестки, но почему-то Дорогомиловский суд уже вынес решение. На меня лично и таких как я идет массовая атака. По моим подсчетам, почти сотню кандидатов провели через эту статью. У нее есть неприятное последствие: потом на год запрещено участвовать в выборах.

- Что именно запрещенное и где вы демонстрировали?

- Помните, во время выборов в Мосгордуму 2019 года было так называемое “Умное голосование”? Его символ – это красный восклицательный знак, заключенный в квадрат. В 2019 году этот знак не был запрещен. У меня в социальных сетях остались какие-то посты с такой символикой и призывы поддерживать “Умное голосование”. Сейчас заинтересованные лица это все нашли и определили, что это трехлетнее так называемое “длящееся преступление”. За это меня и привлекают к ответственности. Была проделана огромная аналитическая работа, ведь они проверили полностью все мои соцсети. Каждый пост за несколько лет!

- События последних нескольких месяцев все заслонили, и может показаться, что никого уже не интересуют выборные технологии, которые применялись несколько лет назад. Но выходит, что это не так?

Казалось бы, зачем бороться с этими малюсенькими депутатиками, но власть сейчас находится в истерике

- Не так. Власть все помнит. Полномочия органов местного самоуправления ничтожны. Казалось бы, зачем бороться с этими малюсенькими депутатиками, но власть сейчас находится в истерике и панике. Поэтому она всей своей мощью обрушивается на районных активистов.

- Значит ли это, что все другие бастионы уже взяты? Что это в ощущениях тех, кто борется с муниципальными депутатами, - последнее препятствие?

- Пожалуй. Мы видим, что политическое поле выжжено. Оппозиция, даже конструктивная, разрушена полностью. Все сползает к тоталитаризму. И вот власть хорошо подготовилась к этим выборам. Эта была глубоко скрытая большая работа. И кто только в ней не задействован! Правоохранительные органы, исполнительная власть, органы местного самоуправления, партия “Единая Россия” и избирательные комиссии. Все это собрано, не хочу сказать – в единый кулак, но точно – в единую систему.

От новых репрессивных законов пострадали люди самых разных убеждений, но их объединяет то, что они заметные, достигшие в общественной жизни каких-то результатов. Там есть действующие депутаты и кандидаты от “Яблока”, от КПРФ и независимые. Еще одна общая черта – как правило, это все противники "спецоперации" в Украине.

- Многим вы запомнились тем, что регулярно проводили встречи с избирателями в виде бесплатных экскурсий по достопримечательностям Донского района. В частности, по Донскому монастырю и его некрополю. Известно, что там была и краеведческая составляющая, и легкая возможность обратиться к вам избирателям с какими-то просьбами. Стало быть, вы хорошо знаете настроения местных обитателей. Правда ли, что большинство из них поддерживает спецоперацию?

Z присутствует только там, где есть начальник, который может приказать

- Это пропаганда так утверждает, но я так не думаю. Знаете, есть косвенный маркер, куда более красноречивый, чем социологические опросы. Помните, какое массовое распространение получили георгиевские ленточки в первые годы своего появления? А сейчас с уличным проявлением другая картина. Буквы Z массово не встречается. На автомобилях или футболках этот символ помещают только отдельные люди, и все на это реагируют с удивлением. А вообще Z присутствует только там, где есть начальник, который может приказать. Это какие-то полугосударственные или государственные структуры.

Владимир Залищак обнародовал далеко не полный список отстраненных от выборов кандидатов, самых заметных, по мнению нашего собеседника, действующих мундепов. Это Елена Селькова, Юлия Щербакова, Константин Янкаускас, Иван Шматин, Андрей Морев, Нодари Хананашвили и Григорий Толкачев.

12 августа о снятии с выборов сообщила депутат муниципального округа Гагаринский в Москве Елена Русакова.