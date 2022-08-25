В Москве составили протокол на ещё одного кандидата в депутаты

На кандидата в муниципальные депутаты по московскому району Якиманка Анну Шатуновскую-Бюрно составили протокол о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Евгению Григорьеву.
По данным правозащитников, поводом для протокола стал пост Шатуновской-Бюрно с призывом протоиерея Алексея Уминского к милости по отношению к Алексею Навальному. В публикации была картинка с буквой "Н", символом оппозиционера.
При этом, как пишет "ОВД-Инфо", пост был опубликован до признания структур Навального экстремистскими, а впоследствии удален. На Шатуновскую-Бюрно пожаловалась сотрудница "Детского мира" по фамилии Харитонова, у которой был нотариально заверенный скриншот удалённого поста.
Кандидата в депутаты задержали накануне, когда она пришла по вызову в территориальную избирательную комиссию района, и отвезли в спецприёмник.
По той же административной статье вчера задержали действующего депутата от "Яблока" в Хамовниках Татьяну Касимову, а также кандидатов в московские муниципальные депутаты Николая Касьяна и ранее снятую с выборов Марию Волох.
Вступившее в силу наказание по статье о демонстрации экстремистской символики запрещает в течение года участвовать в любых выборах.
- По данным проекта "Сетевые свободы", как минимум 85 оппонентов власти были привлечены к уголовной или административной ответственности в преддверии выборов. При этом "универсальный способ нейтрализовать кандидата" – обвинить его в связях со структурами оппозиционного политика Алексея Навального. Они признаны в России экстремистскими и запрещены. В этом были обвинены 64 человека, из них 35 являются действующими депутатами в двенадцати регионах страны.
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