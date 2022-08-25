В Москве составили протокол на ещё одного кандидата в депутаты

На кандидата в муниципальные депутаты по московскому району Якиманка Анну Шатуновскую-Бюрно составили протокол о демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Евгению Григорьеву.

По данным правозащитников, поводом для протокола стал пост Шатуновской-Бюрно с призывом протоиерея Алексея Уминского к милости по отношению к Алексею Навальному. В публикации была картинка с буквой "Н", символом оппозиционера.

При этом, как пишет "ОВД-Инфо", пост был опубликован до признания структур Навального экстремистскими, а впоследствии удален. На Шатуновскую-Бюрно пожаловалась сотрудница "Детского мира" по фамилии Харитонова, у которой был нотариально заверенный скриншот удалённого поста.

Кандидата в депутаты задержали накануне, когда она пришла по вызову в территориальную избирательную комиссию района, и отвезли в спецприёмник.

По той же административной статье вчера задержали действующего депутата от "Яблока" в Хамовниках Татьяну Касимову, а также кандидатов в московские муниципальные депутаты Николая Касьяна и ранее снятую с выборов Марию Волох.

Вступившее в силу наказание по статье о демонстрации экстремистской символики запрещает в течение года участвовать в любых выборах.