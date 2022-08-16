Сетевые свободы: суд "нейтрализовал" 47 независимых кандидатов

Как минимум 85 оппонентов власти были привлечены к уголовной или административной ответственности в преддверии выборов. В это число входят как кандидаты, так и те, кого власти посчитали таковыми потенциально. Об этом сообщает проект "Сетевые свободы".

Согласно выводу проекта, "универсальный способ нейтрализовать кандидата" – обвинить его в связях со структурами оппозиционного политика Алексея Навального. В этом были обвинены 64 человека, из них 35 являются действующими депутатами в двенадцати регионах страны.

Всего было заведено 9 уголовных дел и 51 административное – в том числе, по статье о демонстрации экстремистской символики (таковой власти считают, например, наклейку "Умного голосования" – проекта команды Навального). Вступившее в силу наказание по этой статье не позволяет выдвигаться на любых выборах в течение года.

По итогам дел 47 человек лишили права избираться. Не менее девяти кандидатов были сняты с выборов или получили отказ в регистрации из-за причастности к структурам Навального. Поводом могло быть фото или видео с митинга, опубликованное в социальных сетях.