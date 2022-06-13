В Москве составлены административные протоколы на активистов, которые 12 июня - в День России - вывесили у здания Министерства обороны баннер в виде российского триколора с подписью "Сегодня не мой день". Антону Мальгаждарову вменяют "неповиновение сотрудникам полиции" и "нарушение порядка проведения публичной акции" - повторно.

По сообщению ОВД-инфо, по делу были задержаны активисты Антон Мальгаждаров, Денис Мустафин и девушка, имя которой не называется. Они провели ночь в отделе полиции.

Как сообщалось ранее, в День России только в Москве было задержано более 50 человек. Многие из них были задержаны в общественном транспорте, когда намеревались ехать по своим обычным делам.

Среди них политические активисты, журналисты, а также просто граждане, которые ранее были замечены на акциях протеста против российской вооружённой агрессии в отношении Украины. Всего, по данным ОВД-Инфо, с начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в связи с антивоенными акциями в России полицией было задержано более 15 тысяч человек.