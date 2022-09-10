В Москве состоялся салют. Путин открыл центр самбо и колесо обозрения

В Москве вечером в субботу состоялся праздничный фейерверк в честь дня города. В этом году официально празднуется 875-летие Москвы - нынешняя российская столица в первый раз упоминается в летописи за 1147 год.

Как сообщается, праздничные залпы были даны на 23 площадках.

Ряд блогеров и авторов телеграм-каналов призывали власти отменить фейерверк - на фоне крупного поражения российских войск в боях против Украины в Харьковской области. С таким же призывом выступил, например, лидер партии "Справедливая Россия - за правду" Сергей Миронов. В соцсетях появились шутки, что Москва салютовала освобождению Изюма, Купянска и других городов украинскими военными.

Ранее в субботу в торжествах по случаю Дня города в Москве принял участие президент России Владимир Путин. Он вместе с мэром Сергеем Собяниным открыл 140-метровое колесо обозрения на ВДНХ. Утверждается, что оно самое большое в Европе. По сообщениям очевидцев, колесо в первый день работало со сбоями.

Путин вместе с Собяниным также посетили новые центры для занятий боксом и борьбой самбо в Лужниках. Президент сравнил их с дворцами.