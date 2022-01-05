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В Москве у посольства Казахстана полиция задержала пикетчика

В Москве у посольства Казахстана полиция задержала молодого человека, стоявшего с одиночным пикетом в поддержку протестующих против режима Нурсултана Назарбаева.

Сообщается имя задержанного - Антон Мальгаждаров. Он держал в руках плакат с одним из главных лозунгов казахского протеста: "Шел кет" (в переводе на русский язык - "Старик, уходи").

Мальгаждарова увезли в отдел полиции по Басманному району, какое правонарушение ему вменяют - пока не ясно.

В свою очередь телеграм-канал Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что московская полиция предупреждена о возможных акциях граждан Казахстана в Москве.

В Казахстане четвёртый день подряд продолжаются массовые акции протеста, сопровождающиеся столкновениями между протестующими – с одной стороны, и полицией, спецназом и военными – с другой.

Акции, которые начинались как протест против повышения цены на сжиженный газ, за несколько дней стали политическими, новые требования их участников - уход из политики председателя Совета безопасности Казахстана Нурсултана Назарбаева, отставка президента страны Касыма-Жомарта Токаева и политические реформы, включающие в себя проведение новых демократических выборов. В нескольких городах протестующие захватили административные здания. Власти ввели на территории страны режим чрезвычайного положения.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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