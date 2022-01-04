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Протесты в Казахстане: в Актобе водители прорвали оцепление. ВИДЕО

Протест в Актобе, Кахазстан, 4 января 2022 года

В Казахстане 4 января - третий день протестов против повышения цен на топливо, которые охватили многие города.

В городе Актобе на северо-западе страны водители автомобилей на сжиженном газе прорвали полицейское оцепление и прошли к зданию городского акимата. Протестующие потребовали снижения цен на газ со 120 до 50 тенге и ухода из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

В начале акции водители ехали на машинах. Дорогу им заблокировала полиция. После этого участники акции оставили свои автомобили и пошли по дороге пешком, прорвав ограждение и призывая прохожих присоединиться к протесту.

О задержаниях не сообщается.

Протесты в Казахстане начались несколько дней назад в городе нефтяников Жанаозене рядом с Каспийским морем - после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей.

На улицу вышли сотни местных жителей. Ночь они провели на городской площади, 3 января там собралось уже свыше тысячи человек. Также на площади провели ночь сотни протестующих в городе Актау.

Участников протестов поддержали в нескольких городах страны, задержаны около 100 человек. В Алматы сообщалось о задержании около 20 человек. В городе была перекрыта центральная площадь — туда не пускают пешеходов и автотранспорт, выставлено полицейское оцепление, сообщалось о перебоях в работе интернета.

Правительственная комиссия, прибывшая в Актау, во вторник объявила о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области (где расположены Актау и Жанаозен) более чем в 2 раза. Чиновники также дали протестующим гарантии непривлечения к ответственности за участие в несогласованных митингах. Как сообщает Радио Азаттык - Казахская служба Радио Свобода - протестующие не уходят с площади, поскольку не все их требования выполнены.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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