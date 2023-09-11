В Москве у штаб-квартиры СВР открыли памятник Феликсу Дзержинскому

В Москве на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России установили памятник главе ВЧК Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщает ТАСС.

На церемонии открытия памятника присутствовал директор СВР Сергей Нарышкин. Он заявил, что Дзержинский "мечтал создать будущее, основанное на принципах добра и справедливости".

Феликс Дзержинский после большевистской революции 1917 года возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК), которая в годы Гражданской войны осуществляла террор в отношении людей, обвиняемых в причастности к контрреволюционным организациям. Чекистами стали называть работников органов госбезопасности, пришедших на смену ВЧК. Сотрудников современной российской ФСБ также нередко называют чекистами.

В Москве памятник Дзержинскому был установлен у здания КГБ на Лубянке в 1958 году. В 1991 году после провала попытки государственного переворота ГКЧП его демонтировали. Изначально скульптуру пытались снести протестующие, которые требовали демократических изменений в стране. Памятник не был разрушен и был сохранён московскими властями. Сейчас он находится в парке "Музеон".

В феврале 2021 года в Москве организовали голосование по вопросу установки на Лубянской площади памятника. Жители городы должны были выбрать между скульптурами Феликса Дзержинского и князя Александра Невского. Это вызвало споры и дискуссию в обществе, а мнению голосовавших разделились практически поровну. Это привело к тому, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о досрочном прекращении голосования, заявив, что "памятники должны не раскалывать, а объединять общество". Лубянскую площадь градоначальник в итоге предложил оставить "как есть".