В Москве вновь рекомендуют носить маски в общественных местах

Власти Москвы вновь рекомендовали жителям города носить маски в закрытых помещениях. Как сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы, это связано с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошлую неделю количество новых случаев COVID-19 в городе выросло на 57 процентов.

Уровень госпитализаций за тот же период, по данным чиновников, вырос на 9 процентов.

В департаменте здравоохранения связали рост числа заболевших с распространением субвариантов штамма "омикрон", которые быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы этого варианта коронавируса.

Московские власти призывают жителей города , особенно из групп риска (пожилых людей и имеющих хронические заболевания) пройти вакцинацию или ревакцинацию.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за минувшие сутки в России (включая аннексированный Крым) выявили 3002 случая заболевания COVID-19, 599 из них- в Москве.