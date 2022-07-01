Роспотребнадзор снял все коронавирусные ограничения

В России приостановили действие всех ограничений, введенных два года назад из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа – COVID-19. Соответствующее постановление подписала 1 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно документу, приостанавливается действие масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер. Как уточняет "Интерфакс", также будет снят запрет на проведение массовых мероприятий и митингов.

Снят ли запрет на выезд из России через сухопутные погранпереходы, введённый в связи с пандемией постановлением правительства в 2020 году, в сообщении Роспотребнадзора не уточняется.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, решение снять коронавирусные ограничения связано с устойчивым снижением показателей заболеваемости COVID-19 за последние четыре месяца - интенсивность эпидемического процесса снизилась более чем в 64 раза. По официальным данным, за последние семь дней число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в России колебалось в диапазоне от двух с половиной тысяч до трёх тысяч. Это – минимальный недельный показатель заболеваемости с начала пандемии. Там также отметили, что почти все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме.

При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено, говорится в сообщении.



Всего за два года пандемии в России, по официальным данным, выявили более 18 миллионов случаев заболевания COVID-19, более 380 тысяч из них с летальным исходом. По подсчётам независимых экспертов, с начала пандемии от коронавирусной инфекции и её последствий в России умерло больше одного миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что пандемия пока не закончилась. По данным ВОЗ, за последнюю неделю число новых случаев заболевания выросло на 18 процентов, и во всем мире было зарегистрировано более четырёх миллионов инфицированных. Самый большой еженедельный рост новых случаев заболевания COVID-19 наблюдался на Ближнем Востоке, где число заболевших увеличилось на 47 процентов. В Европе за неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на треть. У большинства заболевших выявлен штамм "омикрон", при котором болезнь протекает легче, а смертность – ниже.

Однако ВОЗ опасается появления более опасного штамма COVID-19, против которого будут бессильны имеющиеся вакцины.