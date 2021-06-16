В Москве второй раз за неделю задержали Нику Никульшину

В Москве сегодня утром возле дома задержали участницу Pussy Riot Нику Никульшину. Об этом она сообщила "Открытым медиа" и "Дождю", где является ведущей утреннего эфира.После этого её телефон стал недоступен. С чем связано задержание, пока неизвестно.
Ранее в субботу, 12 июня Никульшину задерживали на Лубянке во время съемки интервью. Полицейские утверждали, что она якобы ругалась матом и курила в общественном месте. Сама активистка предположила, что ее задержали превентивно — чтобы не допустить акций Pussy Riot в День России. При этом, по словам Никульшиной, никаких акций она не планировала. Ее отпустили ночью, составив протокол о мелком хулиганстве.
В начале мая Никульшину также задержали на выходе из дома и арестовали на пять суток по обвинению в неповиновении полиции. Из протокола задержания следует, что Никульшину задержали, поскольку она собиралась сорвать мероприятие, посвященное Дню Победы. Сама активистка это отрицала.
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