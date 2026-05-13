В Москве ввели ограничения на публикацию данных о терактах

Власти Москвы ввели ограничения на публикацию информации о терактах и атаках беспилотников. Об этом говорится в сообщении на портале mos.ru.

Ограничения касаются текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия терактов, включая результаты атак дронов. Публиковать такую информацию разрешается только после официальных сообщений Минобороны России, мэра Москвы или правительства столицы.

В пресс-релизе мэрии говорится, что запрет распространяется на органы власти, СМИ, экстренные службы, организации и жителей города. При этом в опубликованной выписке решения Антитеррористической комиссии упоминается только запрет на распространение фото- и видеоматериалов, а ограничения на текстовые публикации в документе отсутствуют, обращает внимание The Insider.

Власти объяснили введение ограничений необходимостью борьбы с "фейками" и обеспечения общественной безопасности.

За нарушение предусмотрены административные штрафы: для граждан – от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Похожие ограничения уже действуют в ряде российских регионов, в частности, Архангельской и Свердловской областях, Пермском крае и аннексированном Крыму.

