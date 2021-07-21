Задержаны бывшие сотрудники воронежского штаба Навального

В Москве задержаны бывшие сотрудники воронежского штаба оппозиционера Алексея Навального София Капиносова и Андрей Ахмедулов (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность запрещена). Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Адвокат Капиносовой и Ахмедулова, Александр Саламов, в разговоре с "Открытыми медиа" заявил, что это может быть связано с делом о мошенничестве, возбуждённом в отношении Навального. Задержанных могли доставить в Следственный комитет. По информации "Открытых медиа", Капиносова и Ахмедулов заранее знали, что их могут задержать, и были готовы к этому. Не сообщается о том, в каком статусе они находятся.

Ранее бывший режиссер канала "Навальный LIVE" Алексей Яковлев был задержан в самолете, приземлившемся в московском аэропорту Шереметьево, и доставлен в Следственный комитет для допроса по делу о мошенничестве.

Дело о мошенничестве было возбуждено в декабре 2020 года в отношении политика Алексея Навального. По версии следствия, оппозиционер потратил на личные цели часть средств, собранных в качестве пожертвований для Фонда борьбы с коррупцией и других организаций (ФБК признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена). Общая сумма пожертвований составляет 588 миллионов рублей, из них около 356 миллионов Навальный якобы потратил на личные нужды. Сам Навальный, который находится в колонии по другому делу, и его соратники это отрицают.

В мае бывший директор ФБК Иван Жданов сообщил, что многие сотрудники фонда были вызваны на допросы в Следственный комитет.