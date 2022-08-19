В Москве задержали главного нарколога Минздрава Евгения Брюна

В Москве задержали главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

По данным источника, Брюна подозревают в мошенничестве, связанном с организацией закупок медицинских диагностических аппаратов и расходных материалов для выявления наркотических веществ и алкоголя по завышенным ценам. Также подозреваемым является вице-президент ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимир Якушев. По версии следствия, в схеме участвовали компании, аффилированные с женой Якушева.

Источник "Интерфакса" в свою очередь заявил, что Брюну и Якушеву вменяют нарушение в ходе заключения госконтрактов.

Вскоре после задержания Минздрав заявил, что должность внештатного психиатра-нарколога была упразднена. "Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки", – говорится в сообщении.

Ведомство также заявило, что окажет содействие следствию.