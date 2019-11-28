20 июля 2020 года в России вступят в силу новые правила медицинского осмотра для всех, кто получает водительские права впервые, меняет их в связи с истечением срока годности или возвращает после лишения. Эти правила, в числе прочего, предусматривают обязательный забор крови для последующего "теста на хронический алкоголизм", или CDT-теста.

Такой тест, делающий получение справки от нарколога в несколько раз дороже, должен был стать обязательной частью водительского медосмотра еще 22 ноября, но Минздрав перенес вступление в силу новых правил после того, как перед наркологическими диспансерами выстроились огромные очереди из желающих получить справку для медкомиссии по старой цене. Радио Свобода выяснило, что за введением обязательного CDT-теста для водителей может стоять сеть из более чем 10 формально независимых, но в реальности связанных друг с другом компаний. Они внедряют новую технологию с помощью лоббистских усилий главного нарколога России Евгения Брюна и уже заработали на ней, по очереди получая госконтракты, миллионы рублей. С июля 2020 года доходы этой сети компаний могут вырасти в десятки раз, а объем госконтрактов на поставку оборудования и расходных материалов для CDT-теста составит, по приблизительным оценкам Радио Свобода, до пяти миллиардов рублей за следующие пять лет.

Единственный прибор

Анализ CDT – карбогидрат-дефицитного трансферрина, повышенное содержание которого в крови может указывать на злоупотребление алкоголем – появился в России в конце 2000-х. Его использовали в России изучавшие ситуацию с употреблением алкоголя научные группы (см. врезку), тогда же им заинтересовался Евгений Брюн, президент "МНПЦ наркологии ДЗМ", главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ. В то время единственным поставщиком, предлагавшим аппараты для анализа CDT, была российская фирма "Гален", представлявшая, в числе прочего, интересы французского производителя Sebia. По всей видимости, именно аппарат этой фирмы главный нарколог РФ смог испытать на анализах крови пациентов своего Центра.

Во всяком случае, в 2011 году Брюн выпустил методические рекомендации "Методика диагностического тестирования на предмет хронического злоупотребления алкоголем". Этот документ, утвержденный первым заместителем руководителя московского департамента здравоохранения, описывает и рекомендует к использованию методику исследования маркеров CDT. В нем указаны возможные сферы применения такого анализа: это и контроль при лечении алкоголизма, и медицинское освидетельствование летчиков, моряков, нефтяников, мигрантов, воспитателей детских садов, врачей и почему-то производителей витаминов. Есть в длинном списке и такой пункт: "Медицинское освидетельствование лиц, получающих водительское удостоверение или разрешение на оружие". Такое освидетельствование было рекомендовано проводить при получении прав и перед каждой заменой водительского удостоверения. Отдельный пункт рекомендаций – использовать анализ CDT при возвращении прав водителям, ранее лишенным удостоверения за вождение в состоянии опьянения.

Примечателен еще один пункт этого текста: он настойчиво рекомендует использовать для исследования сыворотки крови именно аппараты фирмы Sebia – либо Minicap, либо более мощный Capillarys. Авторы признают, что можно использовать и "аналог", но только если он соответствует набору критериев, указанных в рекомендациях, причем продукция Sebia этим критериям, конечно же, идеально удовлетворяет. При этом на мировом рынке существует порядка полутора десятков производителей аппаратов капиллярного электрофореза из Европы, США и Китая.

Брюн к моменту публикации "Рекомендаций" уже закупил Minicap для своего центра (это следует из презентации Sebia). Еще через год фирма "Гален" поставила такой же прибор за 1 600 000 рублей в Восточно-Сибирский научный центр экологии человека (скорее всего, для исследовательских, а не медицинских целей). Контактным лицом со стороны "Галена" по этой поставке значится Ирина Комарова. Через несколько лет, между 2013 и 2015 годами, Ирина Комарова подготовила рекламную презентацию аппаратов Sebia для российского рынка уже в качестве сотрудника научно-исследовательского департамента французской компании. На работу в Sebia перешла и один из соавторов “Методических рекомендаций” (в которых медикам настойчиво предлагают пользоваться именно французской аппаратурой этого производителя) Мария Поседко, это следует из ее страницы на сайте LinkedIn.

С 2011 года Евгений Брюн начал активно использовать Minicap при лечении своих пациентов в Центре наркологии, говорят два источника Радио Свобода. Опыт был признан удачным. Если в 2011 году анализ CDT стал предметом не очень обязательных рекомендаций на уровне московского здравоохранения, то в 2015 году он попал уже в федеральный приказ Минздрава за подписью Вероники Скворцовой "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ".

Приказ предписывает диспансерам по профилю "психиатрия-наркология" не реже чем раз в три месяца проводить у пациентов "качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови". В приложении к приказу есть "Стандарт оснащения наркологической больницы (наркологического диспансера)", под номером 6 среди приборов указан "Аппарат для капиллярного электрофореза" – "не менее 1 штуки".

Уже на протяжении следующего, 2016 года, десятки российских наркологических клиник областного и краевого уровня обзавелись такими приборами – все они оказались одного производителя, Sebia, и одной из двух моделей – Minicap или более "продвинутой", Capillarys. Объясняя эти закупки, местные чиновники прямо отсылали к приказу министерства и опыту Евгения Брюна. "Наркологическая служба региона постоянно обновляет арсенал используемых методик диагностики и лечения наркологических заболеваний. В частности, в областном наркологическом диспансере применяется методика по количественному определению карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) на автоматизированной системе капиллярного электрофореза Minicap, единственной в регионе. Метод разработан и апробирован в Московском научно-практическом центре наркологии Департамента здравоохранения города Москва и главным внештатным психиатром-наркологом МЗ РФ, директором МНПЦ наркологии рекомендован для использования в субъекте Российской Федерации", – объясняли журналистам в Рязанской области.

Как работает CDT-тест Трансферрин – один из белков крови, который синтезируется клетками печени. Он отвечает за перенос ионов железа и нейтрализацию его токсичных свойств. Молекула трансферрина выглядит как полипептидная цепочка, на которую "навешаны" несколько отростков так называемых сиаловых групп. Этих отростков в трансферрине может быть от нуля до шести, и в сыворотке крови, скорее всего, найдутся все варианты, но в разных пропорциях. Больше всего тех трансферринов, у которых сиаловых групп хотя бы три, такие варианты белка называются высокосиалированными. Трансферрины, у которых от нуля до двух отростков – карбогидрат дефицитные, или CDT, у здорового человека их меньше процента из общего объема трансферринов. В России было проведено два крупных исследования применимости CDT как маркера злоупотребления алкоголем: одно в 2002 году группой финских исследователей, второе в 2008-2009-м годах – российско-английской командой. Первое исследование показало, что у 36.6% российских мужчин и 17.6% женщин уровень CDT превышает норму, тогда как у финнов эти цифры составляли 9.6% и 9.4%. Во втором исследование предлагалось использовать не один CDT, а сочетание нескольких биомаркеров, так как CDT хотя и является наиболее специфичным маркером злоупотребления алкоголем, имеет ограничения применения. По данным исследований, если доля CDT в анализе выше 1,3 процента, это может указывать на злоупотребление алкоголем (речь идет об употреблении эквивалента более 40 грамм спирта в день, например, чуть меньше литра пива). Впрочем, повышенное содержание CDT в крови может быть связано и с другими факторами – генетическими особенностями, болезнями печени, беременностью. Пороговое значение содержания CDT – тоже предмет дискуссии, его определение должно учитывать и погрешность измерения и особенности популяции. CDT как маркер употребления алкоголя был описан еще в конце 1960-х, но в качестве клинического анализа его начали использовать уже в 21 веке. Например, французская компания Sebia, продукция которой в основном используется в российских диспансерах, выпустила первый коммерческий аппарат капиллярного электрофореза Minicap для анализа CDT в 2007 году, а его улучшенную версию (отличается в основном производительностью) Capillarys – в 2010 году.

Мы такие разные, но все-таки мы вместе

За следующие годы российские государственные клиники потратили на аппараты капиллярного электрофореза и расходные материалы к ним сотни миллионов рублей. Почти у всех них совпадают не только марки аппаратов, но и поставщики – это 13 связанных между собой московских компаний, некоторые учредители которых, в свою очередь, связаны с Евгением Брюном через "Российскую наркологическую ассоциацию". Фирмы "Гален", которая когда-то привезла в Россию первый Minicap, среди них нет.

О связях Брюна и фирм, уже заработавших миллионы на поставках французских аппаратов и реагентов к ним, за последнюю неделю написали сразу несколько российских СМИ – например, РЕН ТВ и "Знак". Радио Свобода параллельно вело свое расследование: мы проанализировали практически все госзакупки систем Minicap, Capillarys и расходных материалов к ним. Это позволило раскрыть истинный масштаб "стартапа века": если CDT-тесты с июля 2020 года действительно станут обязательными для всех, кто получает или меняет права, компании, поставляющие эту продукцию в Россию, смогут увеличить свои и без того немалые доходы в десятки раз.

Если набрать в "Яндексе" словосочетание CDT-тест, первым в поисковой выдаче будет сайт c-d-t.ru. На нем подробно описывается методика теста, рекламируется его применение для выявления "хронического алкоголизма", приводятся контакты разных дистрибьюторов оборудования. Нет только одного – какого-либо указания на то, кому принадлежит сайт и связан ли он с кем-то из этих дистрибьюторов. На самом деле, если посмотреть, на кого зарегистрировано доменное имя c-d-t.ru, становится ясно, что это одна из компаний, поставляющих аппараты Minicap в Россию, – ООО "Нью Терра", учрежденная Владимиром Вениаминовичем Якушевым, вице-президентом возглавляемых Евгением Брюном общественных организаций – "Ассоциация наркологов России" и "Российская наркотическая лига". Последняя, помимо прочего, является членом "Общероссийского народного фронта". Более того, на ООО "Нью Терра" зарегистрированы сайты самой "Ассоциации наркологов" и "Российской наркотической лиги". Сайт c-d-t.ru указан в базе юридических лиц "Контур.Фокус" в качестве сайта как минимум еще одной компании, поставляющей Minicap в российские госучреждения, – ООО "Медиатрейд". Ее учредителем до 2016 года тоже был Владимир Якушев.

Впрочем, на этом совпадения, которые могут свидетельствовать не об обычном лоббизме, а о конфликте интересов (ведь Евгений Брюн является еще и директором главной государственной наркологической клиники Москвы, Московского научно-практического центра наркологии), только начинаются. На этой панораме – здание по адресу улица Академика Королева, дом 13, строение 1, известный советский долгострой, планировавшийся как здание институтов "Гинцветмет" и "Гипроцветмет", а ныне являющийся офисным центром, приютившим сотни мелких фирм, организаций и даже целый телеканал "Спас".

Именно здесь, по данным "Контур.Фокуса", зарегистрированы "Наркотическая лига", "Ассоциация наркологов", уже упомянутое ООО "Медиа трейд", а также пять (!) компаний, регулярно выигрывающих конкурсы на поставку систем Minicap и расходных материалов к ним: ООО "Амтела", ООО "Лигафарм", ООО "Импульсмед", ООО "Нарколаб" и ООО "Маджести". У большинства из этих фирм в регистрационных данных указаны также одни и те же номера телефонов, а возглавляют их и являются учредителями одни и те же люди: бывший депутат от партии "Единая Россия" в сельском поселении Газопроводское Московской области Павел Александрович Лошаков, Сергей Александрович Васильев и Денис Владимирович Шаченков.

С этими же людьми связана еще одна группа компаний, поставляющих Minicap в Россию. Сразу несколько ООО, регулярно выигрывающих конкурсы за соответствующие государственные контракты, зарегистрированы в подмосковных Химках по адресу: Транспортный проезд, вл. 9. Это ООО "Империя", ООО "Медикон", ООО "Оллтест" и ООО "Битест". Три из них возглавляет и учредил один и тот же человек, Денис Александрович Кутейников. Исключение – ООО "Оллтест", но это исключение лишь доказывает связь компаний из Химок с сетью ООО, зарегистрированных на ул. Королева: учредителем "Оллтеста" является Елена Павловна Якушева (вероятно, родственница Владимира Якушева), она же – директор ООО "Амтела" из предыдущего списка компаний, расположенных по тому же адресу на улице Академика Королева, что и "Ассоциация наркологов" с "Наркотической лигой". Еще одно свидетельство связи двух "анклавов" торговцев системой Minicap – ООО "Маджести": оно тоже зарегистрировано на ул. Королева, 13, с. 1, но его учредителем и директором является тот самый Денис Кутейников из "химкинской" группы компаний. Государственные контракты на поставку систем Minicap выигрывали и другие фирмы, связанные с этими двумя группами: например, ООО "ФИОТ", учредителем которого является Олеся Павловна Лошакова, предположительно, дочь Павла Лошакова, и ООО "Глобал парк", возглавляемое и учрежденное Сергеем Александровичем Васильевым, гендиректором "Нарколаба" с улицы Академика Королева.

Таким образом, все эти компании связаны между собой, многие из них зарегистрированы по одному адресу, совпадающему с адресом регистрации общественных организаций "Российская наркотическая лига" и "Ассоциация наркологов", а заместитель Евгения Брюна в этих организациях, Владимир Якушев, "по совместительству" является бывшим учредителем сразу нескольких из этих фирм, как и его предполагаемая родственница Елена Якушева, которая также входит в число учредителей "Российской наркотической лиги".

Госконтракты на 572 миллиона за 5 лет. Будет – в десятки раз больше

Если все описанное выше – просто схема по лоббированию рядом компаний своих коммерческих интересов, то это лоббирование следует признать исключительно удачным, и после июля 2020 года, когда новый порядок водительского медосмотра, как предполагается, со второй попытки вступит в силу, эти ООО без труда смогут сменить тесные комнаты в бывшем советском НИИ и в промзоне в Химках на просторные офисы класса "А".

На сайте C-D-T.ru можно найти список российских регионов, где уже используются системы Minicap и Capillarys-2 Flex Piercing, а также список государственных наркологических и психоневрологических диспансеров, где эти системы введены в строй. С помощью поиска по сайту госзакупок Радио Свобода изучило практически все заключенные этими учреждениями контракты на поставку и ремонт систем Minicap и Capillarys, а также расходных материалов к ним. Как оказалось, фирмы из предыдущей главы этого расследования с 2014 года поставили в 63 российских региона десятки самих аппаратов для CDT-тестов и регулярно выигрывают конкурсы на поставки реагентов для анализов крови. Крайне редко в число поставщиков удается попасть местным компаниям или фирмам, не связанным с Владимиром Якушевым и Евгением Брюном, – чаще всего это происходит в национальных республиках или в регионах с сильными традициями независимости от Москвы, таких как Башкирия, Татарстан или Кемеровская область. По подсчетам Радио Свобода, на долю ООО из предыдущей части этого расследования приходится более 90% выигранных контрактов, причем иногда эти фирмы "конкурируют" между собой.

Вот один из одновременно ярких (по количеству закупок) и типичных (по работе с поставщиками) примеров. В Краснодарском крае на несколько региональных клиник было закуплено сразу четыре аппарата Minicap, два в 2016 году и еще два – в 2017 году. Первый обошелся в 9 миллионов (ООО "ФИОТ"), второй – в 8,5 миллионов (ООО "Амтела"), третий – 8,1 миллиона (ООО "Нарколаб"), в четвертый раз закупка была объявлена на 8,2 миллиона и отменена – в итоге последний Minicap купили всего за 5,5 миллионов у ООО "Нью Терра". Вообще говоря, цены на аппараты сильно отличались от региона к региону, от 4 миллионов за Minicap в Воронеже до 9 миллионов в Санкт-Петербурге. Напомним, в 2012 году фирма Гален продавала такой же прибор всего за 1,6 миллиона рублей, пусть и по "старому" валютному курсу. Впрочем, иногда в стоимость контракта входит также обучение сотрудников его использованию – возможно, это тоже влияет на цену.

Для работы четырех краснодарских аппаратов понадобилось много реактивов, которые закупались сериями у разных компаний этой "сети": четыре закупки у ООО "Битест" на 5,8 миллиона, потом четыре закупки у ООО "Нью Терра" на 6,5 миллионов, потом четыре закупки у ООО “Маджести” на 14,3 миллиона – это только за один 2017 год, а всего в Краснодарском крае потратили на реактивы и аппараты более 100 миллионов рублей, и все они прошли через компании из Химок и с улицы Академика Королева.

Покупал системы Minicap и реагенты к ним у компаний из нашего списка и Московский научно-практический центр наркологии, возглавляемый Евгением Брюном. В 2016 году – сам аппарат за 13 миллионов рублей у ООО "Нарколаб" с улицы Академика Королева, затем – реагенты более чем на 100 миллионов рублей у "Нью Терры", хотя в списке поставщиков МНПЦН есть и компании, на первый взгляд, не связанные с описываемой в этом расследовании "сетью".

В нескольких случаях Радио Свобода удалось увидеть, как фирмы, связанные с Якушевым и Брюном, не просто сменяют друг друга в списке поставщиков Minicap, но и "конкурируют" друг с другом, причем предлагая цену, совпадающую вплоть до копейки. Так, в августе 2018 года Городская наркологическая больница Санкт-Петербурга объявила конкурс на покупку системы Minicap. На конкурс было подано всего две заявки: одна от ООО "Битест" из Химок, вторая – от ООО "Медиатрейд" с ул. Академика Королева. Оба участника конкурса предлагали продать Minicap за одну и ту же сумму – 8 946 045 рублей. Победителем конкурса в итоге был признан "Битест". Как уже упоминалось выше, это самая высокая цена за покупку аппарата для CDT-теста, найденная Радио Свобода среди контрактов в системе госзакупок – не считая аппарата, купленного самим МНПЦН за 13 миллионов.

Фирмы, связанные с Якушевым и Брюном, не просто сменяют друг друга в списке поставщиков Minicap, но и "конкурируют" друг с другом

Многие конкурсы на поставку аппаратов Minicap или расходных материалов к ним были открыты в 2019 году, вероятно, накануне предполагаемого вступления в силу приказа Минздрава об обязательных CDT-тестах для водителей, и прием заявок на них продолжается и сейчас. Во многих случаях эти последние закупки намного больше по объему и цене, чем все предыдущие у клиники, например, Красноярский наркодиспансер только что выбрал поставщика реактивов на 9,2 миллиона рублей (им стало ООО "Глобал Парк"), тогда как все предыдущие закупки были на суммы не более 2,5 миллионов за каждую.

Всего на поставки, связанные с системой Minicap, российское государство потратило с 2014 года почти 600 миллионов рублей. Общая сумма чистой прибыли упомянутых в этом расследовании и, предположительно, связанных между собой компаний, осуществлявших эти поставки, только за 2018 год составила почти 250 миллионов рублей. Подсчитать, насколько увеличится эта прибыль с вступлением в силу приказа Минздрава об обязательных CDT-тестах для водителей, можно очень приблизительно. Например, в Амурской области в 2016 году лишь около 1000 человек добровольно прошли CDT-тестирование. Неизвестно, сколько водительских прав выдается ежегодно в этом регионе. Если брать за основу соотношение жителей и выдаваемых водительских прав в Москве и в России в целом, речь может идти примерно о 10 тысячах человек. Конечно, это соотношение будет разным в разных регионах, однако очевидно, что обороты и прибыль поставщиков Minicap вырастут не менее чем на порядок, и за следующие пять лет после введения обязательных CDT-тестов расходы на них могут составить более 5 миллиардов рублей – компенсировать их придется гражданам, желающим получить водительские права.

В 2016 году Евгений Брюн требовал введения обязательных тестов на наркотики для всех российских школьников. Инициатива пока так и не превратилась в закон, но можно отметить, что наборы для оперативных анализов на наличие наркотических средств – основной бизнес упомянутой выше компании "Нарколаб".

Заключение

Тест CDT используют для медицинского освидетельствования во многих странах – при решении о возвращении прав тем, кто был их лишен за пьяное вождение (например, в Великобритании), в страховых компаниях и даже перед некоторыми хирургическими операциями. Но нигде этот анализ не применяют так массово, как это планируют делать в России. Одна из причин – недостаточная достоверность этого метода.

Светлана Боринская, заведующая лабораторией анализа генома ИОГен РАН и соавтор упомянутого выше российско-английского исследования CDT, объясняет, что в популяционных исследованиях у трети российских мужчин уровень CDT превышал предполагаемую норму в 1,3%, а у четверти – рекомендуемую в научных публикациях норму в 1,7% – и не все из них регулярно злоупотребляют алкоголем. Нетипичный уровень CDT может быть связан с генетическими особенностями (причем у некоторых народов, например тувинцев, такая особенность встречается с частотой до 40 процентов), он наблюдается у людей с некоторыми болезнями печени, людей, страдающих от ожирения, у женщин в третьем триместре беременности. “Если суммировать все эти особенности, то получится, что для 15% обследуемых тест покажет завышенный уровень CDT по причинам, не связанным с алкоголем”, – говорит Боринская.

Исследователь подчеркивает, что это не значит, что CDT не годен для клинического использования. "Он самый лучший биомаркер злоупотребления алкоголем. Но для точного заключения необходимо рассматривать его в совокупности с другими системами маркеров", – считает Боринская, то есть его можно использовать только в совокупности с дополнительными анализами, в том числе других биомаркеров. "Это с точки зрения ученого. А как гражданин я считаю, что вводить эти анализы надо тогда, когда они станут доступны населению по цене", – заключает Боринская.

P.S.

Радио Свобода попыталось связаться с Евгением Брюном и задать ему вопросы о предполагаемой аффилированности возглавляемых им "Ассоциации наркологов" и "Наркотической лиги" с компаниями, осуществляющими 90% поставок систем Minicap и расходных материалов к ним в российские наркологические центры, а также о предполагаемой связи этих компаний друг с другом. В ответ на звонок журналиста Радио Свобода Евгений Брюн сказал, что "пока не готов комментировать эту тему", и бросил трубку, прервав попытку более детально объяснить, какая информация нас интересует. Мы также попытались связаться с директорами и учредителями нескольких фирм, упомянутых в этом материале, однако тоже не преуспели в этом: так, в фирмах "Медиатрейд" и "Нью Терра", с которыми связан сайт C-D-T.ru, сотрудники не знали, что их директором является Денис Шаченков, а учредителем – Павел Лошаков, и не смогли соединить журналиста Радио Свобода с ними или их секретарями, сказав, что такие люди в компании "не работают". В фирме "Гален" секретарь сообщил, что пресс-службы нет, и перевел звонок на автоответчик. На просьбу о комментарии никто не отозвался. Компания Sebia ответы за запрос Радио Свобода не прислала.