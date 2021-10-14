Активиста Вячеслава Егорова из Коломны осудили по "дадинской статье"

Суд в Коломне приговорил активиста Вячеслава Егорова к одному году и трём месяцам колонии общего режима по "дадинской статье" о неоднократных нарушениях правил проведения митингов. Об этом сообщает "Медиазона" (признана "иностранным агентом") со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт.

Уголовное дело в отношении активиста завели в январе 2019 года на основании четырёх административных дел по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

В качестве одного из нарушений полиция признала пост Егорова на платформе "Яндекс.Дзен", в котором он пригласил всех желающих прийти на открытое судебное заседание над Дмитрием и Геннадием Гудковыми. Из-за того, что зал суда не вместил всех желающих присутствовать на процессе, некоторые из пришедших остались на улице. Полиция посчитала это несанкционированным митингом, обвинила Егорова в его организации и задержала.

Вячеслав Егоров - лидер "антимусорных" протестов в Коломне. Вместе с местными жителями он выступал против строительства мусорного полигона в черте города.

"Дадинской" называется статья Уголовного кодекса России за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". В 2015 году московский активист Ильдар Дадин впервые получил реальный срок – три года колонии – по этой статье.