В Москве задержали Льва Пономарёва за пикет против войны с Украиной

Полиция в Москве задержала правозащитников Льва Пономарева* и Юрия Самодурова. Они вышли на Пушкинскую площадь с одиночными пикетами против войны с Украиной. Об этом сообщает SOTA.

Незадолго до задержания правозащитников с одиночным пикетом на Пушкинскую площадь с плакатом "Русские писатели за русский Донбасс" вышел член Союза писателей и поэт Алексей Шолохов. У него проверили документы, но задерживать не стали.

С одиночным пикетом против войны с Украиной также вышел активист Максим Тихонов в Саратове, передаёт SOTA.

* Российский Минюст включил Льва Пономарёва в реестр СМИ-"иноагентов".

С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского нападения на соседнее государство. Москва планы вторжения отрицает.

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