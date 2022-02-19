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Lufthansa приостановила полёты в Киев и Одессу

Авиакомпании Lufthansa объявила о приостановке полётов в Киев и Одессу с 21 по 28 февраля. Такое же решение приняла компания Austrian Airlines. Её самолёты в эти города не будут летать с 20 февраля до конца месяца.

Германские и австрийские власти призвали своих граждан покинуть Украину из-за вероятности российского вторжения.

Некоторые страны и миссии эвакуировали свои дипмиссии и сотрудников из Киева во Львов. Россия на этом фоне приняла решение об оптимизации штата дипмиссий. В российском МИДе тогда заявили, что Москва опасается провокаций со стороны Киева или третьих стран в отношении сотрудников российских загранучреждений на фоне сообщений о возможном нападении России на Украину.

  • С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
  • Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт, наложат на Россию "небывалые" санкции.
  • Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
  • Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.

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