В Москве задержали помогавшую спасать кота активистку

В Москве задержали зоозащитницу Наталью Кошанскую, которая помогла спасти кота из запертого автомобиля. При задержании полицейские применили к ней силу.

По информации издания "Сота", Кошанская отказалась оставлять спасённого кота в полиции и настаивала на его осмотре в ветклинике. По словам адвоката Артёма Новикова, которого цитирует "Сота", вытаскивая активистку из автомобиля, полицейские уронили её грудью на парапет. Врачи диагностировали у зоозащитницы ушиб грудной клетки и ссадины от наручников.

На Кошанскую составили протокол о неповиновении полиции и оставили в отделе полиции до суда, который должен состояться сегодня, 2 ноября.

Серый кот просидел в припаркованном у Большого театра автомобиле несколько дней. Прохожие вызвали спасателей – те в присутствии полиции вскрыли автомобиль. Кошанская предоставила для кота переноску и поехала с ним и полицейскими в отдел.

Спасённого кота всё-таки осмотрел ветеринар – котёнок "был страшно голоден и напуган", но его жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратору Москвы. "Отходить от пережитого стресса и поправлять здоровье он будет в семье работника органов прокуратуры", добавили в ведомстве.

По сведениям ТАСС от оперативных служб, владельца припаркованного автомобиля ранее госпитализировали в больницу "за неадекватное поведение", а кот остался в машине. Сейчас автомобиль опечатан.